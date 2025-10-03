 Aller au contenu principal
Kaufman & Broad : résultats solides dans un contexte difficile
information fournie par AOF 03/10/2025 à 14:48

(AOF) - Dans un contexte de marché toujours difficile pour l'immobilier, Kaufman & Broad a dévoilé hier soir des résultats sur 9 mois conformes aux attentes et en ligne avec ses objectifs annuels. En Bourse, l’action du promoteur immobilier gagne 1,19%, à 29,80 euros, réduisant sa perte depuis le 1er janvier à un peu moins de 9%.

La marge opérationnelle résiste

Le résultat net part du groupe s'est élevé à 33,3 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice, contre 31,1 millions d'euros à la même période un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance, progressant de 6,1% à 56,8 millions d'euros et faisant ressortir une marge stable de 7,6%.

La légère baisse de la marge brute (- 90 points de base à 20%) est compensée par une meilleure maitrise des charges fixes, explique TP Icap Midcap.

Kaufman & Broad a profité d'une hausse de son activité : le chiffre d'affaires a augmenté de 6,2% à 744,7 millions d'euros, soutenu par le pôle Tertiaire. Ce dernier a bénéficié " d'un cadencement des programmes en cours de construction plus favorable ", précise TP Icap Midcap.

Surperformance commerciale

Sur le plan commercial, le promoteur a enregistré une progression de 6,3 % de ses réservations en valeur à 826,90 millions d'euros et de 9,5 % de ses réservations en volume à 3760 logements. Dans le même temps, le marché du logement neuf a reculé de plus de 6 %. Invest Securities retient en particulier la progression de près de 40% des réservations des primo et secundo accédants.

Dans le secteur de la promotion résidentielle, les volumes semblent se stabiliser mais à un niveau particulièrement faible puisqu'il reste inférieur d'environ 22% à la moyenne des 13 dernières années, faisait récemment remarquer Oddo BHF.

Le pôle tertiaire a pour sa part enregistré des réservations nettes de -0,5 million d'euros, à comparer à 21 millions d'euros à la même période en 2024.

Sans surprise, le promoteur immobilier a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. Kaufman & Broad table toujours sur une croissance de 5% de son chiffre d'affaires. Quant au taux de résultat opérationnel courant, il devrait être compris entre 7,5 et 8% et la trésorerie nette devrait rester significative après la prise en compte du paiement d'un dividende de près de 43 millions d'euros au titre de l'exercice 2024. La trésorerie nette s'élevait à 394,7 millions d'euros à fin août.

À l'Achat sur la valeur, TP Icap Midcap considère toujours Kaufman & Broad comme l'acteur le plus solide du marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

KAUFMAN ET BROAD
29,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
