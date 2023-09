Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: rachat d'un bloc d'actions à Artimus information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir conclu, le 5 septembre, un contrat d'acquisition portant sur un bloc de 1.251.000 actions détenu par Artimus Participations, société réunissant des managers et anciens managers du groupe immobilier, dont son PDG Nordine Hachemi.



Ces titres ont été rachetés dans le cadre de son programme de rachat d'actions, à un prix de 25,92 euros par action, soit une décote de 2% par rapport au cours de clôture de mardi, représentant un investissement total de 32,4 millions d'euros pour Kaufman & Broad.



A l'issue de l'opération, les actions rachetées seront annulées et la participation d'Artimus Participations sera ramenée à 5,40% du capital et 8,36% des droits de vote, l'intégralité du produit de cession étant affectée au remboursement de la dette du groupe.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +1.34%