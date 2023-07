Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: mandat renouvelé pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 07:12









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir renouvelé en date du 13 juillet, pour une durée de 12 mois, le mandat irrévocable confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) agissant de manière indépendante portant sur le rachat de ses propres actions.



Ces rachats seront effectués dans la limite d'un nombre maximum d'actions représentant 7,71% du capital social, en fonction des conditions de marché, et dans les conditions prévues par l'assemblée générale des actionnaires du 4 mai dernier.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris -0.41%