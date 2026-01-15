 Aller au contenu principal
Kathryn McLay, directrice internationale de Walmart, quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 23:53

Walmart WMT.O a déclaré jeudi que Kathryn McLay, présidente et directrice générale de Walmart International, quittera l'entreprise le 31 janvier après environ deux ans à ce poste.

Mme McLay, qui a rejoint le distributeur en 2015, a précédemment dirigé Sam's Club , où la chaîne d'entrepôts a enregistré 12 trimestres consécutifs de croissance des ventes à deux chiffres.

Auparavant, elle a occupé des postes à responsabilité dans la stratégie américaine de Walmart, la chaîne d'approvisionnement et a dirigé l'activité Neighborhood Market.

La société a indiqué que le successeur de Mme McLay serait nommé prochainement.

