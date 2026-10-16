Kath Smith quittera le conseil de JD Sports en janvier

JD Sports Fashion annonce que Kath Smith, administratrice indépendante référente, quittera le conseil d'administration à compter du 19 janvier 2027, après plus de sept années passées au sein du groupe de distribution d'articles de sport.

Un processus de recrutement indépendant a été lancé afin de lui trouver un successeur. Kath Smith siégeait au conseil d'administration depuis mai 2019 et avait été nommée administratrice indépendante référente et administratrice non exécutive chargée du dialogue avec les salariés en février 2022.

Tout au long de son mandat, elle a également été membre des comités d'audit et des risques, des nominations et des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elle a par ailleurs assuré la direction générale par intérim de mai à septembre 2022 et siégé au comité des rémunérations de février 2020 à octobre 2022.

Kath Smith a également piloté le processus de recrutement de Peter Agnefjäll au poste de président non exécutif du conseil d'administration. Ce dernier a rejoint le conseil le 1er septembre 2026.