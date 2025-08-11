Katapult Holdings Inc devrait afficher une perte de 1,13 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Katapult Holdings Inc KPLT.OQ KPLT.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une augmentation de 21,1% des revenus à 70,45 millions de dollars contre 58,2 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 15 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient des revenus entre 68,09 millions de dollars et 69,84 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Katapult Holdings Inc est une perte de 1,13 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est la suivante: aucun "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucun "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Katapult Holdings Inc est de 8,00 $, soit environ 66 % de moins que son dernier cours de clôture de 13,28 $

11 août - Le 15 mai 2025, les prévisions de la société pour la période se terminant le 30 juin faisaient état d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 0 USD.