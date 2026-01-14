 Aller au contenu principal
Kashkari, de la Fed, déclare que les menaces de l'administration Trump concernent la politique monétaire, rapporte le NYT
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que les actions de l'administration Trump contre la banque centrale au cours de l'année écoulée concernaient "en réalité la politique monétaire", alors qu'il prenait la défense du président de la Fed, Jerome Powell.

Kashkari a fait ces commentaires dans une interview avec le New York Times publiée mercredi.

Banques centrales
FED
