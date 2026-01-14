Kashkari, de la Fed, déclare au NYT qu'il est "bien trop tôt" pour réduire les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, n'a pas voulu réduire les taux d'intérêt le mois dernier et ne voit pas la nécessité de les réduire prochainement étant donné la résistance du marché du travail et l'inflation supérieure à l'objectif de la Fed, a rapporté le New York Times mercredi.

"Je ne vois aucune raison de réduire les taux en janvier", a déclaré M. Kashkari dans une interview accordée au journal, ajoutant qu'il était "bien trop tôt" pour une réduction des taux, qui pourrait être envisagée plus tard dans l'année.

M. Kashkari a déclaré au New York Times qu'il était réconforté par le fait que les législateurs des deux partis politiques aient exprimé leur soutien à une Fed indépendante et au président de la Fed, Jerome Powell.

L'administration Trump a cité Powell à comparaître pour des remarques qu'il a faites au Congrès l'été dernier, une démarche qui, selon le président de la Fed, était une tentative d'intimidation de la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux.

On s'attend généralement à ce que la Fed laisse le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 3,50 %-3,75 % lorsqu'elle se réunira dans deux semaines, après l'avoir réduit de 75 points de base en 2025, y compris une réduction d'un quart de point de pourcentage approuvée par un vote à 9 voix contre 3 lors de sa réunion de décembre.

M. Kashkari, qui dispose d'un droit de vote au sein du comité de fixation des taux cette année, a indiqué qu'il pourrait soutenir une baisse des taux plus tard dans l'année si le taux de chômage, qui s'élevait à 4,4 % en décembre, augmentait, en particulier si l'inflation diminuait également.

Mais pour l'instant, il a déclaré que l'inflation qui a dépassé l'objectif de 2 % de la Fed pendant des années et qui pourrait rester à ce niveau pendant encore deux ou trois ans est "très préoccupante", a rapporté le journal.

Selon un rapport du gouvernement publié mardi, les prix à la consommation ont augmenté de 2,7 % le mois dernier par rapport à l'année précédente.