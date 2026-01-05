Karen Massey désignée prochaine CEO d'argenx
Tim Van Hauwermeiren succèdera à ce poste à Peter Verhaeghe, qui quittera le conseil d'administration d'argenx après avoir travaillé depuis 2008 pour la société belgo-néerlandaise spécialisée en immunologie.
"Ces changements seront soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 6 mai 2026, ce qui autorise une période de transition complète", précise argenx qui indique ainsi "préparer sa nouvelle phase de croissance".
Valeurs associées
|723,8000 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
