Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments pour le cœur, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le développeur de médicaments cardiovasculaires Kardigan a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis et a déclaré qu'il comptait utiliser le produit de cette opération pour financer le développement de trois traitements en phase avancée.

La reprise des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique témoigne d'un regain d'appétit pour le risque sur les marchés boursiers, les investisseurs se tournant à nouveau vers les entreprises de santé disposant de pipelines de médicaments à un stade avancé et de perspectives de commercialisation plus claires.

La semaine dernière, Parabilis Medicines a également déposé une demande d'introduction en bourse, tandis qu'Oura , le fabricant de la bague connectée Oura Ring, a déposé une demande d'introduction en bourse de manière confidentielle.

Kardigan, une société de biotechnologie en phase clinique basée à Princeton, dans le New Jersey, développe des médicaments de précision pour les maladies cardiovasculaires.

La société développe trois traitements expérimentaux en phase avancée: le danicamtiv pour la cardiomyopathie dilatée génétique, l'ataciguat pour la sténose aortique calcifiée et le tonlamarsen ciblant l'angiotensinogène hépatique pour la gestion de la pression artérielle dans l'hypertension aiguë sévère.

Kardigan prévoit d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que sa trésorerie existante, pour financer le développement clinique de ces trois médicaments, ainsi que d'autres activités de recherche, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

Elle sera cotée sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "KARD".

J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners et TD Cowen sont les chefs de file de l'offre.