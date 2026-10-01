 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kanopy AM prend le statut de société à mission
information fournie par Agefi Asset Management 01/10/2026 à 08:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Kanopy AM, société de gestion indépendante qui s’est spécialisée dans les solutions d’investissement durable, annonce être devenue société à mission. Dans le cadre de la loi Pacte, la société de gestion a inscrit dans ses statuts sa raison d'être ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux mesurables.

Fondée en 2010, Kanopy AM a pris pour raison d'être : « agir et innover pour donner du sens à une performance résiliente et responsable ».

La société de gestion rappelle qu’elle a réalisé son bilan carbone en 2025 avec Greenly et engagé l’ensemble de ses collaborateurs dans des formations bimensuelles sur les enjeux climatiques. La société a par ailleurs signé le Manifeste pour une Finance régénérative de la Convention des Entreprises pour le Climat. Elle est aussi labellisée B Corp depuis février 2023.

L'Agefi

ISR - ESG
Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,86 -0,14%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank