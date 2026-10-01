Kanopy AM prend le statut de société à mission

Kanopy AM, société de gestion indépendante qui s’est spécialisée dans les solutions d’investissement durable, annonce être devenue société à mission. Dans le cadre de la loi Pacte, la société de gestion a inscrit dans ses statuts sa raison d'être ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux mesurables.

Fondée en 2010, Kanopy AM a pris pour raison d'être : « agir et innover pour donner du sens à une performance résiliente et responsable ».

La société de gestion rappelle qu’elle a réalisé son bilan carbone en 2025 avec Greenly et engagé l’ensemble de ses collaborateurs dans des formations bimensuelles sur les enjeux climatiques. La société a par ailleurs signé le Manifeste pour une Finance régénérative de la Convention des Entreprises pour le Climat. Elle est aussi labellisée B Corp depuis février 2023.

L'Agefi