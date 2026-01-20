Kalshi ne peut pas exploiter un marché de pronostics sportifs dans le Massachusetts, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nate Raymond

Un juge du Massachusetts a décidé mardi que l'opérateur de marchés de prédiction Kalshi ne pouvait pas permettre aux résidents de l'État de parier sur les sports par le biais de sa plateforme en ligne, après que le procureur général de l'État l'ait accusé d'être en conflit avec les autorités de régulation des jeux.

Le juge Christopher Barry-Smith, de la Cour supérieure du comté de Suffolk à Boston, a déclaré qu'il émettrait une injonction préliminaire à la demande du procureur général du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, qui interdirait à Kalshi de permettre aux utilisateurs de l'État d'utiliser sa plateforme pour placer des paris financiers sur les résultats d'événements sportifs sans licence.

Le juge a déclaré que Kalshi avait bien compris que son modèle d'entreprise consistant à proposer des paris sur des événements sportifs entrerait en conflit avec les régimes d'application des États, mais qu'il avait sciemment poursuivi ses activités dans des États comme le Massachusetts qui exigent que les entités spécialisées dans les paris sportifs soient titulaires d'une licence.

M. Barry-Smith a déclaré qu'il prévoyait d'émettre une injonction tournée vers l'avenir, qui minimiserait la perturbation des activités de la société tout en exigeant qu'elle se conforme à la législation de l'État. Il a prévu une audience vendredi pour déterminer comment l'interdiction serait mise en œuvre et s'il fallait la suspendre dans l'attente d'un appel.

Kalshi s'est refusé à tout commentaire, mais a déjà indiqué qu'il ferait appel de toute injonction.

La société new-yorkaise offre à ses utilisateurs la possibilité de tirer profit de prédictions sur des événements allant du sport et du divertissement à la politique et à l'économie. Elle a commencé à proposer des contrats sur les événements sportifs au niveau national en janvier.

Alors que Kalshi est en procès avec plusieurs autres États qui l'accusent de violer leurs lois sur les jeux en offrant aux utilisateurs la possibilité de parier sur les résultats d'événements sportifs tels que le football et le basket-ball, le Massachusetts a été le premier à demander une injonction pour mettre un terme à ses activités.

Dans une action en justice intentée en septembre ( ), Mme Campbell, une démocrate, a fait valoir que Kalshi proposait des paris sportifs sous la forme de contrats événementiels sans demander de licence à la commission des jeux du Massachusetts.

Son bureau a fait valoir qu'alors que les opérateurs de jeux autorisés dans l'État n'ont pas le droit de proposer des paris sportifs à des personnes de moins de 21 ans, Kalshi offrait un produit de pari addictif sans licence à des consommateurs âgés d'à peine 18 ans et fréquentant l'école secondaire.

Les avocats de Kalshi ont rétorqué que les lois sur les jeux d'État comme celles du Massachusetts ne s'appliquaient pas à ses contrats sur les événements sportifs, qui relevaient plutôt de la compétence exclusive de la Commodity Futures Trading Commission (Commission américaine des marchés à terme).