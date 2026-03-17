Kalshi inculpé en Arizona pour avoir exploité une entreprise de jeux d'argent illégale

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(Ajoute des détails supplémentaires sur l'affaire dans les paragraphes 2 à 8) par Nate Raymond

Le procureur général de l'Arizona a engagé mardi des poursuites pénales contre Kalshi, accusant la plateforme de marchés de prédiction d'exploiter une entreprise de jeu illégale dans l'État et de permettre illégalement à des personnes de placer des paris sur des élections.

Les accusations déposées par la procureure générale de l'Arizona, Kris Mayes, marquent la première fois qu'un État poursuit une affaire criminelle contre Kalshi, qui a été au centre d'une bataille de plus en plus intense sur la capacité des régulateurs de jeux d'État à contrôler les opérateurs de marchés de prédiction.

Kalshi peut se présenter comme un "marché de prédiction", mais ce qu'il fait en réalité, c'est gérer une opération de jeu illégale et prendre des paris sur les élections en Arizona, deux activités qui violent la loi de l'Arizona", a déclaré Kris Mayes dans un communiqué.

Kalshi, dont le siège est à New York, a déploré dans un communiqué qu'"un État puisse engager des poursuites pénales sur la base d'arguments minces comme du papier." Il a déclaré que son activité était différente de celle des paris sportifs et des casinos et qu'elle "ne devrait pas être supervisée par un ensemble de lois incohérentes".

"Des États comme l'Arizona veulent réglementer individuellement une bourse financière à l'échelle nationale et tentent tous les stratagèmes possibles pour y parvenir", a déclaré la société.

Des sociétés comme Kalshi offrent à leurs utilisateurs la possibilité de placer des paris financiers sur l'issue d'un large éventail d'événements, notamment sportifs et électoraux, par le biais de ce que l'on appelle des "contrats d'événements".

Kalshi a fait valoir que ces contrats relèvent de la compétence exclusive de la Commodity Futures Trading Commission, qui, sous la présidence de Donald Trump , a pris leur défense dans le cadre de procès intentés par des États qui affirment qu'ils exploitent des entreprises de jeux non agréées.

Dans une dénonciation pénale de 20 chefs d'accusation déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Maricopa, le bureau de Kris Mayes affirme que Kalshi a violé la loi de l'Arizona en acceptant des paris de résidents sur des événements tels que des sports professionnels et universitaires.

Les procureurs ont également affirmé que Kalshi avait accepté illégalement des paris sur la course présidentielle de 2028, la course au poste de gouverneur de l'Arizona de 2026, la primaire républicaine au poste de gouverneur de l'Arizona de 2026 et la course au poste de secrétaire d'État de l'Arizona de 2026.