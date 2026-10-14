KALRAY : SIGNATURE DE L'EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC OPENCHIP POUR UNE DUREE DE 12 MOIS

Grenoble, le 14 octobre 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle, annonce la signature de l'extension de son partenariat technologique avec OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L. (« Openchip »), afin de poursuivre leur collaboration dans le développement de technologies d'accélération pour le calcul haute performance (HPC) et l'intelligence artificielle (IA).

Cette extension s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique engagé en 2025 [1] et confirme la volonté des deux sociétés de poursuivre une collaboration, fondée sur la complémentarité de leurs expertises et la valorisation de technologies européennes de pointe.

Dans le cadre de cet accord, d'un montant de l'ordre de 5 M€ sur les 12 prochains mois, Kalray continuera à fournir son expertise sur le développement de la prochaine génération de puces d'accélération dédiées à l'intelligence artificielle (IA) et au calcul haute performance (HPC) d'Openchip.

Ce contrat illustre la capacité de Kalray à valoriser sa propriété intellectuelle et son expertise à travers des partenariats de long terme, tout en répondant aux besoins d'un marché des infrastructures d'IA en forte croissance. Kalray entend continuer à valoriser son offre et son expertise sur ce marché et travaille activement à répliquer ce modèle auprès d'autres clients.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) est une société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle.

S'appuyant sur plus de quinze ans d'expertise dans les architectures de calcul parallèle, ainsi que dans la conception de processeurs et de systèmes complexes de calcul intensif, Kalray est un acteur technologique européen de référence dans des technologies aujourd'hui au cœur des infrastructures d'intelligence artificielle.

Kalray développe et licencie des technologies matérielles et logicielles critiques pour les nouvelles générations de semi-conducteurs destinés aux infrastructures IA et, plus largement, aux applications nécessitant le traitement de volumes massifs de données. Ces technologies permettent notamment de traiter, déplacer et orchestrer efficacement les données entre les différentes ressources de calcul et constituent des briques essentielles des architectures de calcul intensif et d'IA optimisant performance, consommation énergétique et sécurité.

Le modèle de Kalray repose sur la valorisation de ses technologies au travers de licences d'IP matérielles et logicielles, associées à des développements spécifiques financés par ses clients. Kalray accompagne ainsi ses clients depuis la définition d'architectures complexes jusqu'à leur intégration dans de nouvelles générations de semi-conducteurs, en combinant ses technologies propriétaires, son expertise système et son savoir-faire dans la conception de silicium et de systèmes complets. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, publié sur le site internet de la société. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

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[1] Cf. communiqués du 22 mai 2025 et 10 juillet 2025