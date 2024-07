Kalray : revenus semestriels en forte baisse

(AOF) - Au premier semestre 2024, Kalray a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 millions d’euros, à comparer à 10,5 millions d’euros au second semestre 2023 et 15,3 millions d’euros au premier semestre 2023. Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge précise que ce montant est conforme aux dernières annonces et reflète l’allongement des cycles commerciaux et des difficultés d'approvisionnements sur certains composants déjà communiqués au marché.

Au vu du pipe commercial actuel, Kalray anticipe pour l'exercice 2024 un chiffre d'affaires annuel en croissance avec une très forte progression de son chiffre d'affaires au second semestre par rapport au premier semestre.

Kalray a rappelé avoir signé un contrat d'envergure en novembre 2022 avec un acteur américain majeur de l'industrie qui couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray de nouvelle génération. Le client a validé l'utilisation des cartes de Kalray dans sa prochaine génération de produit. Le groupe technologique français entre ainsi dans la dernière phase du contrat, correspondant à l'entrée en volume de production, avec plusieurs milliers de cartes à produire par an. Les volumes attendus représentent un montant global de 100 millions d'euros sur les cinq prochaines années.

Enfin, la société a décidé la mise en place d'une ligne de financement d'un montant total maximum de 10 millions d'euros sur 24 mois. Elle consiste en l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société intégralement réservée à IRIS. Les obligations sont émises à leur valeur nominale, sans décote. Elles ont pour date d'échéance le 11 juillet 2029 et ne portent pas intérêts.

Cette ligne de financement est structurée en trois tranches, dont la première, d'un montant de 6 millions d'euros est tirée immédiatement. Les deux suivantes, d'un montant de 2 millions chacune, seraient émises sous réserve de conditions contractuelles.

Sur la base des hypothèses de chiffre d'affaires actuelles, le tirage de la première tranche permet à Kalray de couvrir ses besoins de financement jusqu'au 30 septembre 2024 minimum, et jusqu'à la fin de l'exercice en cas de tirage de l'intégralité de l'emprunt obligataire remboursable en actions. Ceci ne tient pas compte de la ligne de financement bancaire (RCF).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.