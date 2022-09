KALRAY : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 : FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET TRÈS NETTE AMÉLIORATION DE L'EBITDA CONSOLIDÉ

Forte croissance du chiffre d'affaires consolidé (4,8 M€) et niveau historique du chiffre d'affaires combiné [1] (10,8 M€) - Très nette amélioration de l'EBITDA consolidé ;

(10,8 M€) - Très nette amélioration de l'EBITDA consolidé ; Signature d'un partenariat stratégique avec Dell Technologies ;

La solution Flashbox TM de Kalray et de l'américain Viking primée « meilleure technologie » au sommet mondial Flash Memory Summit (FMS) ;

de Kalray et de l'américain Viking primée « meilleure technologie » au sommet mondial Flash Memory Summit (FMS) ; Lancement et présentation officielle du premier produit commun Arcapix / Kalray lors du FMS ;

Phase finale de négociation avec un grand donneur d'ordre international pour un contrat-cadre de développement d'envergure avec un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an ;

Trésorerie disponible : 11,1 M€ à fin juin 2022 ;

Confirmation des guidances financières 2022 (20 M€ de chiffre d'affaires combiné (1) et un EBITDA combiné en amélioration) et révision des objectifs 2023 ;



Grenoble - France, le 21/09/2022 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, présente ses résultats du 1 er semestre 2022 (du 1 er janvier au 30 juin 2022). Les comptes consolidés intègrent Arcapix Holdings Ltd à compter du 15 avril 2022.

À l'occasion des résultats semestriels 2022 de KALRAY, Éric Baissus, Président du Directoire , déclare :

« Ce 1 er semestre aura été un changement de dimension pour Kalray comme nous l'avions annoncé. Changement de dimension au niveau des revenus, avec un chiffre d'affaires combiné supérieur à 10 M€ sur ce 1 er semestre tout en améliorant notre EBITDA. Changement de dimension avec l'intégration des équipes d'Arcapix, qui se traduit en plus de l'impact commercial par une croissance de nos effectifs en particulier au niveau commercial et par l'ajout à notre portefeuille de produits très complémentaires. Changement de dimension par les nouveaux partenariats que nous mettons en place, comme avec Dell Technologies, leader mondial dans le domaine du stockage, ou Amazon Web Services, des partenaires qui vont nous permettre d'accélérer le déploiement de nos solutions sur le marché. Et enfin, changement de dimension avec l'entrée en phase finale de négociation d'un contrat avec un des leadeurs mondiaux sur son marché et représentant à terme plusieurs dizaines de millions d'euros par an. En ce qui concerne 2023, l'environnement nous force à revisiter de manière prudente nos objectifs, mais nous tablons cependant sur une forte croissance avec un chiffre d'affaires qui devrait à minima doubler par rapport à cette année. »

UNE TRÈS FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ...

Sur le 1 er semestre 2022, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 4 768 K€ en très forte progression (+1 049%) par rapport au 1 er semestre 2021 (415 K€) intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires combiné [1] atteint également un niveau historique de 10,8 M€ au 30 juin 2022.

... LIÉE À UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE SUR LE MARCHÉ DU STOCKAGE

Kalray continue à déployer son offre dans le monde du stockage à haute performance.

Kalray vient de conclure un accord avec Dell Technologies et rejoint le programme très sélectif Extended Technologies Complete (ETC) en tant que partenaire principal pour les offres de Dell Technologies dans le domaine du stockage. Ainsi, les solutions pixstor™ et ngenea® sont aujourd'hui intégrées au portefeuille produit de Dell.

Kalray a également qualifié ses cartes d'accélération de stockage K200-LP™ basées sur son processeur MPPA® avec Dell Technologies, dans le but d'offrir aux clients de Dell Technologies la possibilité d'intégrer les cartes de Kalray et ainsi augmenter encore leurs performances.

L'impact commercial de l'accord entre Dell Technologies et Kalray devrait être de plusieurs millions d'euros dès cette année.

Kalray a aussi présenté lors du sommet mondial Flash Memory Summit (FMS), qui a lieu tous les ans à Santa-Clara (Californie), son premier produit commun intégrant les cartes K200-LP™ de Kalray et les offres logicielles pixstor™ d'Arcapix. Cette offre commence à être proposée auprès des clients d'Arcapix et devrait avoir une contribution sur le chiffre d'affaires de Kalray dès cette année.

Par ailleurs, la solution Flashbox TM de Kalray et de l'américain Viking, filiale de Sanmina, a été primée « meilleure technologie » au Flash Memory Summit (FMS). Alors que la plupart des acteurs du stockage mondial participaient au FMS, cette récompense démontre la valeur de la technologie et de l'offre de Kalray dans le monde du stockage et la reconnaissance que Kalray prend peu à peu sur ce marché. Kalray rappelle que son offre Flashbox TM vise les sociétés créant et gérant leurs propres data centers, qu'ils soient privés ou publics, et qui cherchent à optimiser leurs infrastructures de stockage. Kalray avait annoncé par exemple un peu plus tôt dans l'année travailler avec Clever Cloud, éditeur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites et applications sur Internet [2] .

L'activité pixitmedia [3] quant à elle, issue de l'intégration avec Arcapix et visant le marché des médias, a été sélectionnée par Amazon Web Services (AWS) pour intégrer le programme d'accélération des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV, Independent Software Vendor). Ce programme de vente conjointe destiné aux partenaires AWS permet aux sociétés déployant leurs solutions sur AWS de bénéficier de l'offre de stockage de pixitmedia, en particulier dans le monde du média.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

UNE INTÉGRATION PLEINEMENT RÉUSSIE D'ARCAPIX ET UNE TRÈS NETTE AMÉLIORATION DE l'EBITDA CONSOLIDÉ

Les charges courantes progressent de +30% à 11 692K€ au 30 juin 2022 contre 8 974 K€ au 30 juin 2021 et tiennent compte l'intégration d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022. Les charges de personnels progressent ainsi de + 2 484 K€. A fin juin 2022, le nombre de collaborateurs Kalray est de 167 salariés contre 91 salariés au 30 juin 2021. Plusieurs recrutements supplémentaires sont en cours sur des postes d'ingénieurs R&D, vente et support aux clients. Les charges externes progressent faiblement de +6%.

Malgré la hausse des charges opérationnelles liées au changement de périmètre, l'effet relutif d'Arcapix porte ses fruits ; l'EBITDA [4] consolidé s'améliore à -2 008 K€ contre -3 439 K€ au 30 juin 2021.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent de +34,6% par rapport au 30 juin 2021, à

-7 844 K€. Elles reflètent notamment les investissements effectués sur la dernière génération de processeur Coolidge™ de KALRAY.

Après prise en compte du crédit d'impôt recherche (+31,3% à 2 244 K€), le résultat d'exploitation retraité [5] ressort quasi stable à -7 608 K€ au 30 juin 2022 contre -7 559 K€ au 30 juin 2021. Le résultat net semestriel est de -7 524 K€ contre -7 631 K€ au 30 juin 2021.

TRESORERIE DISPONIBLE DE 11,1 M€ AU 30 JUIN 2022

Les capitaux propres s'élèvent à 25 459 K€ au 30 juin 2022.

La trésorerie disponible ressort au 30 juin 2022 à 11 119 K€, en baisse limitée de 1 103 K€ par rapport au 31 décembre 2021 (12 222 K€). La société continue à démontrer sa capacité à combiner plusieurs sources complémentaires de financement. Kalray a renforcé ses ressources sur le 1 er semestre 2022 grâce : (i) au solde du préfinancement du CIR 2021 (crédit d'impôt recherche) à hauteur de 1 715 K€, (ii) au solde de l'equity line 2021 pour 1 430 K€ et (iii) à une émission d'obligations convertibles pour un montant brut de 6 582 K€ (sur un total de 10 742 K€) [6] .

Le solde de ce financement obligataire émis en obligations simples, soit 4160 K€, vient d'être libéré. Comme cela avait été envisagé dans le communiqué de presse du 21 avril 2022, la Société a décidé, avec l'accord des titulaires, de transformer les obligations simples (OS) mises en place en avril 2022 en obligations convertibles (OC) de même nature et mêmes caractéristiques que les OC émises en avril 2022 et auxquelles elles ont été assimilées. Cette opération de remboursement des OS par compensation a été autorisée par le Conseil de surveillance du 16 septembre 2022 et décidée par le Directoire du même jour [7] .

Le montant des dettes financières brutes s'élève à 15 803 K€ dont 6 125K€ d'avances conditionnées, 5 133 K€ d'emprunts bancaires et 4 531 K€ d'emprunts obligataires convertibles (nets) au 30 juin 2022.

A noter sur ce 1 er semestre 2022 la comptabilisation au bilan d'un écart d'acquisition lié à l'intégration d'Arcapix pour un montant de 10 853 K€ avant affectation de la valeur des actifs. Au passif, la rubrique “Autres dettes” correspond pour 14137 K€ à la dette envers les cédants d'Arcapix, qui sera remboursée exclusivement en actions (391 386 actions à émettre sur les 4 prochaines années). Le total du bilan s'élève à 63 391 K€ au 30 juin 2022 contre 43 280 K€ au 31 décembre 2021.

Enfin, Kalray est actuellement en discussion avec de grands acteurs européens pour des projets collaboratifs, source substantielle de financements non dilutifs pour une entreprise innovante comme Kalray. Afin de continuer à satisfaire aux critères d'éligibilités de ce type de projets, la société entend procéder à une réduction de la valeur nominale de l'action Kalray, qui passera de 10 € à 1 €, opération comptable sans impact sur la valeur réelle des titres. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les prochains jours.

SIGNATURE IMMINENTE D'UN ACCORD-CADRE DE DÉVELOPPEMENT D'ENVERGURE AVEC UN DONNEUR D'ORDRE INTERNATIONAL MAJEUR …

Kalray annonce être actuellement en phase finale de négociation avec un donneur d'ordre international majeur pour un contrat-cadre de développement sur l'utilisation de ses cartes d'accélération. Ce seul contrat pourrait à terme amener un revenu de plusieurs dizaines de millions d'euros par an sur plusieurs années et représente une avancée majeure pour la société en montrant à la fois la capacité de Kalray à convaincre de gros acteurs internationaux avec sa technologie et ses produits et l'importance des contrats que la société entend signer dans les années qui viennent sur les différents marchés visés.

…TOUT EN AVANCANT DANS LES DOMAINES CLEFS DE LA « SMART VISiON », DE LA 5G ET DE L'AUTOMOBILE

Kalray poursuit également des avancées importantes sur les différents marchés que cela soit le marché des « Smart Vision », de la 5G ou de l'automobile. Sur le marché des télécom/5G, la société est en cours de validation de sa proposition de valeur centrée sur l'architecture MPPA® et ses cartes d'accélérations avec des acteurs majeurs de l'industrie comme Orange, Vodafone et Bull-Atos, en particulier via les projets PIRANA et 5G OPERA [8] . Les cartes d'accélération et les nouvelles générations de processeurs DPU (« Data Processing

Unit ») vont jouer un rôle très important dans les prochaines infrastructures de télécommunications 5G et Kalray entend bien devenir un leader, qui plus est souverain, dans ce domaine.

Dans le cadre du projet EPI (European Processor Initiative), Kalray a fait la démonstration avec BMW d'un système de détection d'objets à moyenne portée utilisant des caméras 4K. Embarqué à bord d'une voiture BMW sur les routes allemandes, les processeurs MPPA® DPU de Kalray ont été au cœur de l'analyse et de la conduite, en temps réel, du véhicule. La solution a été testée dans différentes configurations de conduite, pour la détection des piétons, l'identification des véhicules entrants et sortants, sur des routes moyennes avec des feux de signalisation et enfin sur une autoroute à grande vitesse.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2022 ET RÉVISION DES OBJECTIFS 2023

Le carnet de commandes actuel et les discussions commerciales en cours permettent à Kalray de confirmer ses objectifs financiers 2022, à savoir un chiffre d'affaires combiné de 20 M€ et un EBITDA combiné en amélioration par rapport à l'exercice 2021.

En parallèle, Kalray prévoit toujours une très forte progression de son chiffre d'affaires en 2023 malgré l'environnement actuel difficile. Par prudence, la société préfère revoir son objectif précédent de 100 M€ en 2023 tout en ambitionnant, a minima, un doublement de ses ventes l'an prochain par rapport à 2022.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Les états financiers consolidés ont été examinés par le Conseil de surveillance et arrêté par le Directoire en date du 21 septembre 2022. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés au 30 juin 2022 et leurs annexes, est disponible dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la société

www.kalrayinc.com .

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

ANNEXES

Données ayant fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTATS

K€ 30 juin 2021 30 juin 2022 Chiffre d'affaires 415 4 768 Subventions 1 154 1 223 Production immobilisée (R&D) 4 007 5 034 Autres produits 70 89 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 646 11 114 Achats et variation de stocks (111) (1 429) Charges d'exploitation (8 974) (11 692) dont charges de personnel (4 799) (7 283) dont autres charges externes (4 176) (4 176) EBITDA (3 439) (2 008) Dotations aux amortissements et provisions (5 829) (7 844) RESULTAT D'EXPLOITATION (9 268) (9 852) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 1 709 2 244 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR) (7 559) (7 608) RESULTAT FINANCIER (78) 92 RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 (8) RESULTAT NET (7 631) (7 524)

BILAN

K€ ACTIF 31 décembre 2021 30 juin 2022 Immobilisations incorporelles 19 461 34 596 Dont écart d'acquisition - 10 853 Immobilisations corporelles 4 764 4 423 Immobilisations financières 698 711 ACTIF IMMOBILISE 24 923 39 730 Stocks 229 884 Créances Clients 1 095 5 824 CIR, créances fiscales & subventions 3 980 5 002 Disponibilités 12 222 11 119 ACTIF CIRCULANT 17 526 22 829 Comptes de régularisation (CCA) 831 832 TOTAL ACTIF 43 280 63 391

K€ PASSIF 31 décembre 2021 30 juin 2022 CAPITAUX PROPRES 25 627 25 459 Provisions 124 315 Avances conditionnées 6 286 6 125 Emprunts bancaires 5 326 9 678 Fournisseurs 2 628 2 904 Dettes fiscales et sociales 1 298 2 165 Autres dettes 47 14 247 TOTAL DETTES et PROVISIONS 15 709 35 435 Produits constatés d'avance 1 944 2 497 TOTAL PASSIF 43 280 63 391

tableau des flux de trÉsorerie

K€ 31 décembre 2021 30 juin 2022 Capacité d'autofinancement (4 762) (711) Variation du BFR (2 300) (3 074) Flux d'exploitation (7 062) (3 785) Acquisitions d'immobilisations (5 359) (6 700) Y compris acquisition Arcapix (5 460) Production immobilisée (R&D) (8 323) (5 034) Subventions d'investissement 1 563 934 Flux d'investissement (12 119) (10 800) FREE CASH-FLOW (19 181) (14 585) Augmentations de capital (nettes des frais) 11 124 7 772 Dette financière nette (247) (240) Avances conditionnées et subventions perçues d'avance 288 142 Flux lié aux opérations de financement 11 165 7 674 Variation de la trésorerie (8 016) (6 911) Trésorerie d'ouverture 20 238 12 222 Trésorerie d'ouverture Arcapix - 5 808 Trésorerie de clôture 12 222 11 119

1 Indicateur alternatif de performance. Chiffre d'affaires consolidé comme si l'acquisition d'Arcapix avait été réalisée au 1 er janvier 2022, hors autre retraitement. Taux de change EUR/GBP 1,16. Données ayant fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

[1] Indicateur alternatif de performance. Chiffre d'affaires consolidé comme si l'acquisition d'Arcapix avait été réalisée au 1 er janvier 2022, hors autre retraitement. Taux de change EUR/GBP 1,16. Données ayant fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

[2] Cf communiqué du 5 juillet 2022

[3] Cf communiqué du 8 juillet 2022. Pixitmedia est l'activité de Kalray dédiée aux marchés des médias et du divertissement.

[4] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[5] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[6] Cf communiqué du 21 avril 2022 - Au 31 août 2022, 295 026 actions issues des obligations convertibles ont été émises.

[7] A titre indicatif, si toutes les obligations convertibles émises et non remboursées au 30 juin 2022 et celles émises le 16 septembre 2022 étaient converties sur la base du cours de l'action Kalray à la clôture du 16 septembre 2022, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Kalray verrait sa participation passer à 0,93% du capital sur une base non diluée et à 0,82% du capital sur une base diluée (compte-tenu des instruments dilutifs existants au 30 juin 2022).

[8] Le projet PIRANA est l'utilisation d'une carte Coolidge™ pour décharger le processeur principal (typiquement Intel x86) du serveur télécom DU de certaines fonctions radio, réseau/sécurité, stockage et applicative/AI. Le projet 5G OPERA vise à constituer des solutions matérielles et logicielles ouvertes et/ou virtualisées sur la base d'une architecture ouverte pour des solutions de réseaux 5G privés, en particulier pour un campus virtualisé.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmefYZZnYmrKyW1yZp2amZdjbGaUxGmabpTGyWSeY5rInXBil2dpmpnLZnBnl25u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76298-cp-kalray_rs2022_v21092022_final.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com