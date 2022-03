KALRAY : RÉSULTATS ANNUELS 2021

KALRAY MET SUR LE MARCHÉ SON OFFRE COMMERCIALE POUR LE STOCKAGE ULTRA RAPIDE BASÉE SUR SES PUCES INTELLIGENTES ET VISE UNE FORTE ACCÉLÉRATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC LE RACHAT DE LA SOCIETE ARCAPIX

Premiers revenus issus de la vente des cartes d'accélération K200-LP TM et de la baie de stockage ultra rapide Flashbox TM , visant le marché des entreprises et des Cloud Service Providers ;

et de la baie de stockage ultra rapide Flashbox , visant le marché des entreprises et des Cloud Service Providers ; Comptes 2021 : Très bonne maîtrise des coûts EBITDA stable Poursuite des investissements R&D

Acquisition d'Arcapix : contrat signé, finalisation attendue suite à l'Assemblée Générale du 15 avril 2022

Nouveaux financements : 12,2 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2021 et signature en mars 2022 d'un protocole d'accord portant sur une émission d'obligations convertibles d'un montant de 10 M€

Objectif confirmé : 20 M€ de chiffre d'affaires cumulé [1] en 2022

Grenoble - France, le 28/03/2022– Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge », annonce ses résultats annuels 2021 et ses perspectives 2022.

Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 28 mars 2022, les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« En 2021, nous avons poursuivi notre feuille de route tout en continuant à gérer nos coûts de manière très rigoureuse. Ainsi, nous avons su maintenir un EBITDA stable tout en investissant pour demain en particulier sur notre prochaine génération de processeur Coolidge 2 TM .

L'exercice 2022 marque le début d'une nouvelle page de notre histoire : l'acquisition d'Arcapix, qui devrait être finalisée en avril, va nous donner les moyens d'accélérer le déploiement et le support de nos solutions sur le marché et de faire croître notre chiffre d'affaires de manière très significative. En parallèle, nous allons continuer à travailler avec les gros donneurs d'ordre, que ce soit dans le monde du stockage, de la 5G, ou du Edge Computing pour devenir un acteur mondial majeur du marché des semi-conducteurs et des solutions pour le traitement intelligent des données. »

PREMIERS REVENUS ISSUS DE L' OFFRE DE STOCKAGE HAUTE PERFORMANCE, PARTENARIATS STRAT É GIQUES SUR LE EDGE COMPUTING ET LA 5G

L'exercice 2021 aura été marqué par le lancement commercial et les premiers revenus de l'offre complète et intégrée visant les prochaines générations de serveurs et de cartes pour le marché du stockage haute performance. Kalray a lancé sur cet exercice 2021 deux produits phares : la carte d'accélération K200-LP™ et sa nouvelle baie de stockage NVMe, la Flashbox™, développée en collaboration avec la filiale Viking Enterprise Solutions du leader mondial Sanmina.

En parallèle du déploiement commercial de son offre sur le marché du stockage, Kalray a continué à travailler avec des gros donneurs d'ordres et ses partenaires stratégiques. Ainsi, Kalray a poursuivi sa collaboration avec NXP pour adresser le marché de l' automobile en travaillant notamment sur l'intégration des cartes d'accélération de Kalray dans la BlueBox 3.0. La BlueBox 3.0 est la plateforme de développement de NXP visant les prochaines générations de véhicules.

Kalray a aussi avancé de manière très significative dans la mise en place de partenariats pour développer une offre de carte d'accélération sur le marché de la 5G . Kalray a annoncé un partenariat avec Orange, Bull/Atos, Renault et 6WIND (projets France Relance et Investissement d'avenir « PIRANA ») [2] . Kalray a également été sélectionné par Vodafone parmi plusieurs sociétés développant des solutions matérielles pour la 5G dans le cadre de son nouveau laboratoire R&D à Málaga, en Espagne.

Enfin, le projet 5G-OPERA, auquel participe Kalray , a été sélectionné parmi les 4 projets soutenus par la France et l'Allemagne dans le domaine des réseaux privés 5G. Le but est la constitution d'un écosystème souverain franco-allemand dans le domaine des réseaux privés de télécommunications 5G en Europe

RÉSULTATS ANNUELS 2021 : PROGRESSION DES OPEX INFERIEURE AUX PREVISIONS GRACE A UNE BONNE MAITRISE DES COUTS - STABILITÉ DE L'EBITDA

Sur l'exercice 2021, Kalray réalise un chiffre d'affaires de 1 454 K€, en hausse de +40,7% (1 033 K€ au 31 décembre 2020), dans un contexte encore perturbé par la pénurie de composants et les reports de décisions des principaux donneurs d'ordres.

Le total des produits d'exploitation atteint 12 336 K€, en progression de +15% sur un an. Il intègre 8 323 K€ de production immobilisée, dont près de 40% liés au développement de la prochaine génération de Data Processeur de Kalray, Coolidge 2™. Pour mémoire, une partie significative du financement de la R&D de Coolidge 2™ est couverte par le programme d'investissements d'avenir financé par l'État, « CARAIBE ».

Les charges courantes sont parfaitement maîtrisées et progressent faiblement de +7,8% à 17 585 K€ au 31 décembre 2021 contre 16 311 K€ au 31 décembre 2020, un niveau bien inférieur aux prévisions (+20% annoncés lors du communiqué de presse du 20 avril 2021).

La hausse tient principalement aux charges externes (+15%) liées à des dépenses ponctuelles de sous-traitance (notamment dans le cadre de projets clients), aux licences des outils de design, aux dépenses de marketing et aux charges de personnel. À noter que l'effectif de Kalray est de 103 salariés à fin décembre 2021, un niveau conforme aux prévisions, contre 90 à fin 2020.

Au final, l'EBITDA [3] ressort stable, à -5 771 K€ au 31 décembre 2021 contre -5 862 K€ au 31 décembre 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent de 4 034 K€ par rapport au 31 décembre 2020, à -12 852 K€, en raison des investissements effectués sur la dernière génération de processeur Coolidge™ de Kalray (masques de fabrications, équipement de tests).

Après prise en compte du crédit d'impôt recherche (+21% à 3 613 K€), le résultat d'exploitation retraité [4] ressort à -15 010 K€ contre -11 687 K€. Le résultat net est de -15 115 K€ au 31 décembre 2021 contre -11 818 K€ au 31 décembre 2020.

TRESORERIE DISPONIBLE ET SECURISATION DE FINANCEMENTS ADDITIONNELS

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 12 222 K€ contre 20 238 K€ au 31 décembre 2020. La ligne de financement signée avec Kepler Cheveux a été utilisée à hauteur de 10,6 M€ au 31 décembre 2021, sur un total de 12 M€, et a permis de couvrir pour une grande partie les flux de trésorerie liés aux opérations (-7 063 K€) et les investissements (-5 359 K€). Post-clôture, la ligne de financement a été utilisée dans son intégralité.

Les dettes financières s'élèvent à 11 612 K€ (dont 6 286 K€ d'avances conditionnées et 5 326 K€ de dettes bancaires correspondant essentiellement aux PGE amortissables sur 4 ans à compter de mi-2022). Les capitaux propres s'élèvent à 25 627 K€.

Pour compléter ses ressources financières et couvrir ses besoins à plus de 12 mois, Kalray a signé un protocole d'accord portant sur l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 10 M€. L'émission devrait être finalisée prochainement et fera l'objet d'un communiqué de presse.

UN CHANGEMENT DE DIMENSION AVEC L'ACQUISITION D'ARCAPIX

Kalray a annoncé la signature du contrat pour l'acquisition de la société anglaise Arcapix Holdings Ltd, éditeur logiciel de premier plan, spécialisé dans les solutions de stockage haute performance pour les applications de calculs intensifs [5] .

Cette acquisition va permettre à Kalray d'accélérer largement son déploiement commercial tant en France qu'à l'international, en donnant accès à un portefeuille de clients conséquents dans les marchés ayant des besoins très exigeants en termes de stockage et de gestion de données (médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique), ainsi qu'à un réseau de revendeurs stratégiques, dont Dell Technologies.

Avec cette opération, Kalray va également procéder à un changement de taille significatif avec l'intégration de plus de 50 employés en Grande-Bretagne et aux USA. Kalray passera ainsi d'une centaine de collaborateurs à fin 2021 à plus de 150 après la réalisation de cette acquisition avec un renforcement très significatif des fonctions de vente, d'avant-vente et de support clients.

En parallèle, Arcapix et Kalray travaillent d'ores et déjà à l'intégration des cartes d'accélération de Kalray dans les solutions d'Arcapix pour une mise sur le marché d'une solution intégrée prévue dès le deuxième semestre 2022.

Comme déjà mentionné lors des dernières annonces, dans le cadre de cette opération, Kalray acquiert 100% du capital des actions d'Arcapix Holdings Ltd pour un montant maximum de 464 770 actions Kalray [6] et 0,9 million d'euros versés en numéraire sous réserve d'ajustements futurs. À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1,00% du capital social actuel de Kalray avant la réalisation de l'acquisition détiendrait une participation de 0,93% si toutes les actions Kalray susmentionnées étaient attribuées aux vendeurs.

La réalisation de l'opération est attendue après l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kalray qui sera réunie le 15 avril 2022 [7] .

HENRI RICHARD REJOINT LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE KALRAY

Monsieur Henri Richard a été nommé membre indépendant du conseil de surveillance de Kalray. H. Richard a occupé de nombreux postes de direction au sein d'entreprises leaders de l'IT, dont les postes de vice-président exécutif ventes et marketing chez AMD, et de vice-président directeur des ventes et du marketing chez Freescale. Au cours de la dernière décennie, il a dirigé les ventes OEM mondiales de Sandisk Corporation jusqu'à la vente de l'entreprise à Western Digital, puis est devenu vice-président exécutif de NetApp jusqu'à sa retraite en juin 2020. H. Richard est actuellement associé exécutif chez Gartner.

20 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULE ET UN EBITDA STABLE EN 2022

Pour 2022, Kalray anticipe un chiffre d'affaires de 20 M€ en cumulé [8] et une stabilité de son EBITDA après prise en compte de l'effet relutif d'Arcapix compensant la poursuite des investissements dans l'offre.

Á ce stade, le management de Kalray n'anticipe pas d'impact de la crise actuelle en Ukraine sur le chiffre d'affaires de la société en 2022.

L'exercice 2022 doit ainsi marquer un changement de dimension pour tendre vers l'ambition de chiffre d'affaires annuel de 100 M€ en 2023.

Prochain rendez-vous :

12 juillet 2022 (après Bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2022

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Á la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



