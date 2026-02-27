KALRAY : Résiliation du contrat de liquidité conclu le 9 JUILLET 2018 avec Gilbert Dupont et mise en oeuvre d'un nouveau contrat de liquidité avec PORTZAMPARC

Grenoble - France, le 27 février 2026
En date 27 février 2026, Kalray a mis fin au contrat de liquidité confié à la société de Bourse Gilbert Dupont le 9 juillet 2018. Kalray annonce confier à Portzamparc la mise en œuvre d'un nouveau contrat de liquidité ayant pour objet l'animation de ses actions admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris (le “Contrat”), à compter du 2 mars 2026 et jusqu'au 31/12/2026, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 9 juillet 2018, les moyens suivants ont été mis à disposition:
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 24 415
- Solde en espèces : 38 345,26 €
Au cours de l'exercice 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|650 929 titres
|482 011,05 €
|5 128 transactions
|VENTE
|651 428 titres
|490 066,10 €
|4 792 transactions
À la date du 27 février 2026 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 12 540
- Solde en espèces : 67 048,11 €
Mise en œuvre du contrat de liquidité avec Portzamparc
La mise en œuvre du Contrat conclu avec Portzamparc, en vertu de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 septembre 2025, se fera conformément au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission, des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF »), et toutes autres dispositions qui y sont visées.
Les ressources suivantes vont être affectées initialement au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 12 540
- Solde en espèces : 67 048,11 €
L'exécution du contrat de liquidité pourrait être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPU ou xPU) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélérations (matérielle et logicielle) ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélérations optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte entre autres parmi ses investisseurs NXP Semiconductors, CEA, Safran, Bpifrance. www.kalrayinc.com
|
CONTACTS INVESTISSEURS
Eric BAISSUS
contactinvestisseurs@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71
ACTUS finance & communication
Anne-Pauline PETUREAUX
kalray@actus.fr
+ 33 1 53 67 36 72
|
CONTACTS PRESSE
ACTUS finance & communication
Serena BONI
sboni@actus.fr
Tel. 04 72 18 04 92
- SECURITY MASTER Key : lWybk5iXaW/JnZ9qZJtmmpJpmWdqxmbKbWjGxWebZZqaaWmSmGthb8fGZnJnnG5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96798-cp_kalray_changement_contrat_liquidite_pzp.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer