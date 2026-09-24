Kalray renoue avec les bénéfices et confirme ses objectifs 2026

Kalray a nettement amélioré ses performances au premier semestre 2026, avec une forte croissance de son activité et un retour aux bénéfices. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 8,5 millions d'euros, en hausse de 58% à périmètre comparable par rapport aux 5,4 millions enregistrés un an plus tôt. En tenant compte de l'activité Enterprise, cédée en février 2025, la progression ressort à 7,7%.

L'Ebitda bondit à 5,1 millions d'euros, contre 0,3 million au premier semestre 2025. Cette amélioration s'explique notamment par la réduction des coûts, l'adaptation de l'organisation au nouveau périmètre du groupe et, temporairement, par la mise à disposition de personnel auprès d'Openchip. Les charges opérationnelles courantes ont ainsi reculé à 8,5 millions d'euros, contre 13,2 millions un an auparavant.

Après amortissements et provisions, le résultat d'exploitation reste négatif à -1,4 million d'euros. Kalray renoue néanmoins avec les bénéfices, affichant un résultat net de 0,8 million d'euros, contre une perte de 2,1 millions au premier semestre 2025.

Le groupe poursuit parallèlement l'évolution de son modèle vers des développements davantage financés par ses clients et une meilleure valorisation de ses technologies. Cette stratégie s'est notamment concrétisée par la signature d'un contrat avec Bull, qui prévoit l'utilisation sous licence de la technologie de Kalray pour de futures générations de composants destinés aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Fort de ces résultats et de la dynamique de ses projets, Kalray confirme ses objectifs pour 2026. Le groupe table toujours sur une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et sur une nouvelle amélioration de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice.