KALRAY : PROJET DE CESSIONS D'ACTIFS ET POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Grenoble, le 2 janvier 2025 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) annonce avoir reçu une lettre d'intention non engageante portant sur l'acquisition des actifs de sa branche d'activité « Data Acceleration Platform » et fait le point sur sa situation financière.

Kalray rappelle avoir annoncé une revue générale des options stratégiques de la Société, incluant la possibilité de cessions actifs [1] .

Dans ce contexte, Kalray a reçu une lettre d'intention non engageante portant sur l'acquisition de son activité « Data Acceleration Platform » (comprenant la ligne de produit Ngenea, proposée auprès des grandes entreprises). Les audits financiers et juridiques sont en cours. Sous réserve de l'accord final des parties sur les termes de l'opération, la signature des contrats définitifs, qui serait annoncée par voie de communiqué de presse, devrait avoir lieu d'ici mi-février 2025. La réalisation de cette cession d'actifs serait soumise aux conditions habituelles.

Kalray attire l'attention des investisseurs sur le fait que les négociations en cours peuvent aboutir ou non à la réalisation de l'opération. La Société estime que, dans l'hypothèse de sa réalisation début 2025, tenant compte des autres discussions toujours en cours avec les partenaires stratégiques et fournisseurs, l'horizon de financement de Kalray, aujourd'hui évalué au 1 er mars 2025 [2] sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers), resterait potentiellement inchangé.

Ce projet de cession ne permettra pas d'atteindre l'objectif de rentabilité visé à fin 2025. Compte tenu de sa situation financière, Kalray va donc poursuivre l'étude des opportunités de cession de tout ou partie de ses autres actifs et du cadre juridique le plus adéquat à leur mise en œuvre.

Kalray continuera à tenir le marché informé de l'évolution de la situation concernant la ou les opérations envisagées.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire en date du 30 avril 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est limité au 1 er mars 2025 [3] . Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

