Kalray: lancement du processeur DPU Coolidge 2

(CercleFinance.com) - Kalray, spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce la disponibilité de Coolidge 2, la nouvelle version de son processeur DPU.



Suite à l'achèvement de la phase de conception de Coolidge 2 en juin dernier et à sa mise en production, Kalray a reçu les premiers échantillons de son nouveau processeur fin août. Le produit sera livré aux premiers clients dès la fin du mois.



Coolidge 2 vise à augmenter les performances de sa gamme actuelle de solutions de stockage rapide. Au-delà du marché du stockage intensif, Kalray souhaite prendre une position de leader sur le marché plus large du Edge Computing avec ce produit.





