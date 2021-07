Les sociétés ont l'intention de mettre à disposition une pile de virtualisation optimisée et sécurisée en consommation énergétique grâce aux cartes d'accélération de Kalray et ciblant les applications de traitements de données intensifs.

Grenoble / Paris - France, 12 juillet 2021 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier d'une nouvelle génération de processeurs, spécialisé dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau « Cloud » et « Edge », Vates, éditeur spécialisé en virtualisation sécurisée et Open Source et Scaleway, premier fournisseur alternatif français et européen IaaS, PaaS et pionnier du Bare Metal, annoncent leur collaboration pour promouvoir un environnement optimisé en énergie et sécurisé dans les centres de données.

Cette première collaboration consistera à combiner la nouvelle carte d'accélération K200-LP(TM) de Kalray, intégrant la dernière génération de processeur de Kalray MPPA® DPU Coolidge(TM), avec la solution de virtualisation open source XCP-ng optimisée de Vates, afin de créer une pile de virtualisation sécurisée et optimisée en performance, ciblant les applications gourmandes en traitement des données. Cette pile pourrait être exploitée et gérée par des fournisseurs, en particulier des fournisseurs souverains français ou européens dans les centres de données à très hautes performances environnementales de Scaleway.

Les environnements de virtualisation ont connu un énorme succès depuis plus d'une dizaine d'années dans le monde du data center en permettant d'exécuter un grand nombre de machines virtuelles sur une même et seule machine physique. Ces environnements sont aujourd'hui largement déployés à la fois dans le Cloud et dans les data centers d'entreprises. L'hyperviseur, partie logicielle qui est au cœur de ces environnements, doit cependant évoluer pour continuer à être toujours plus efficace en termes de performance et de consommation énergétique, tout en étant plus flexible et plus sécurisé.

Jusqu'à présent, les hyperviseurs n'utilisaient que le processeur principal des machines. Face à ces nouveaux enjeux, il devient nécessaire de revisiter leur constitution traditionnelle en adjoignant un processeur complémentaire, dit « DPU » (Data Processor Unit) dont l'objectif est de décharger le processeur principal des nombreuses tâches de plus en plus gourmandes liées aux communications, à la sécurité ou au stockage afin d'en maximiser la disponibilité pour l'utilisateur final et de réduire la consommation énergétique de l'ensemble.

Dans ce contexte, Kalray et Vates développent une solution commune « software et hardware », pour permettre à l'environnement de virtualisation open source XCP-ng développé par Vates et aujourd'hui utilisé par plusieurs milliers d'utilisateurs, de décharger une partie importante de ces opérations sur les processeurs de Kalray, permettant ainsi d'exploiter les performances et la faible consommation des processeurs Kalray afin de fournir une solution globale beaucoup plus efficace aux clients finaux.

« L'optimisation des environnements logiciels des data centers, qu'ils soient virtualisés ou « conteneurisés » est un cas d'usage extrêmement intéressant pour nos processeurs intelligents et un marché énorme à terme. Nous sommes très heureux de travailler avec Vates qui est un des experts mondiaux du domaine et avec Scaleway dont un des objectifs principaux a toujours été de fournir des data centers plus économes et plus sécurisés à ses

clients », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

« Le support de processeurs d'accélération est une évolution nécessaire de l'industrie des hyperviseurs pour supporter les contraintes toujours croissantes en termes de performance et de sécurité », ajoute Olivier Vates, Président et Fondateur de Vates. « Nous sommes très fiers de travailler avec Kalray et Scaleway et d'être parmi les premières sociétés dans le monde de la virtualisation à pouvoir fournir auprès de nos clients ce type de structure. »

Pour Nicolas Fontés, SVP Data center Colocation de Scaleway : « L'offre DPU de Kalray combinée à la technologie de virtualisation de Vates est un scénario parfait au sein de nos centres de données éco-énergétiques pour les charges de travail de données intensives et les cas d'utilisation HPC qui nécessitent la pile complète exploitée et gérée par des fournisseurs européens/français. Scaleway étudie également les cas d'utilisation de DPU pour l'intégration dans ses solutions cloud. »

La disponibilité commerciale de l'offre de virtualisation XCP-ng optimisée par les processeurs Kalray est attendue dans la deuxième moitié de l'année.







À PROPOS DE VATES

Vates est un éditeur de logiciels open source de gestion d'infrastructures et de solutions de virtualisation clé en main et développe des solutions innovantes et sécurisées pour le cloud hybride et les besoins des datacenters comme des infrastructures de bout de réseau et "on-premise". Xen Orchestra, son logiciel d'orchestration d'environnements virtuels, de backup et de gestion d'infrastructure, est la solution leader de l'écosystème Xen et peut-être utilisé à la fois sur de nombreux datacenters comme dans des configurations hybrides. XCP-ng est l'hyperviseur développé par Vates sur une base Xen. XCP-ng est un hyperviseur sécurisé et performant, faisant l'objet d'une adoption croissante et d'investissements importants. Il est utilisé dans des scénarios très divers, depuis les datacenters aux environnements de type edge en passant par les cas d'usages issus du monde cyber. www.vates.fr

CONTACT PRESSE

Marc PEZIN, Directeur Marketing

marc.pezin@vates.fr

Tel. 06 47 90 00 75

À PROPOS DE SCALEWAY

Leader européen d'infrastructures cloud (IaaS) et pionnier du Bare Metal, Scaleway est le cloud qui donne et a du sens. Son offre innovante, regroupant l'ensemble des services à destination des professionnels, est flexible, fiable, sécurisée, souveraine et durable. Scaleway est le seul fournisseur de cloud à proposer à la fois de la colocation en datacenter (Scaleway Datacenter), des serveurs dédiés (Dedibox) pour un maximum de contrôle et d'impact, et un écosystème moderne de cloud public (Elements), compatible S3 ou Terraform, orchestrable via Kubernetes. L'offre Scaleway s'appuie sur près de 20 années d'expertise dans le développement, la commercialisation de serveurs dédiés et la gestion de datacenters haut de gamme innovants. Scaleway bénéficie d'une renommée croissante à l'international et compte des clients professionnels dans plus de 160 pays. Scaleway s'appuie sur quatre datacenters situés en France, un datacenter situé aux Pays-Bas et vient d'ouvrir une nouvelle région en Pologne avec un datacenter à Varsovie. Leboncoin, Ventes-privées, Safran ou encore Le Monde font déjà confiance à Scaleway. www.scaleway.com

CONTACT PRESSE

Laura CALMORE, VP Corporate Communication

lcalmore@scaleway.com

Tel. 06 07 14 24 19

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, specialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots... L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 78

CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

