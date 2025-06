KALRAY : KALRAY, ORANGE, OBVIOS, EKINOPS, LE CEA, LE CNAM, EURECOM ET L'IMT REMPORTENT L'APPEL À PROJETS RELATIF À L'ÉCOSYSTÈME PIIEC CONNECTIVITÉ AVEC LE PROJET ORANGE ME/CT PART

Porté par Orange, le projet Orange ME/CT PART, d'un montant total de 26,5M€, consiste à développer des briques technologiques clés dans le domaine des télécoms. L'objectif est de pouvoir déployer des réseaux virtualisés cloud-natifs à la demande, plutôt de petite taille pour des opérateurs publics locaux (par exemple des collectivités locales) ou des réseaux mobiles privés (5G MPN pour 5G Mobile Private Networks) pour des entreprises ou des campus.

Grenoble - France, le 3 juin 2025 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, est heureux d'annoncer que le projet PIEEC Orange ME/CT PART, dont Kalray est partenaire, est lauréat de l'appel à projet « Ecosystème PIEEC Connectivité » et « France 2030 – Investissements d'avenir ». Au cœur du projet : les solutions matérielles et logicielles pour fonctions OpenRAN 5G.

RÉSEAUX VIRTUALISÉS CLOUD-NATIFS : UN ENJEU MAJEUR DE l'AVENIR DU SECTEUR DES TÉLÉCOMS

Le projet Orange ME/CT PART vise à développer une solution souveraine pour les réseaux virtualisés cloud-natifs, en intégrant des solutions matérielles et logicielles pour optimiser les performances, basées sur les leaders nationaux du domaine que sont Kalray, Orange, Obvios, Ekinops, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le Conservatoire National des Arts et Métiers, Eurecom et l'Institut Mines-Télécom.

L'objectif est de déployer des réseaux à la demande, de petite taille, pour des opérateurs publics locaux ou des réseaux mobiles privés 5G. L'architecture suivra la norme 3GPP pour le cœur de réseau 5G en mode SA, avec des fonctions adaptées aux cas d'usages des réseaux privés. Une approche OpenRAN est adoptée pour le réseau d'accès 5G, avec un découpage des fonctions radio. Le développement privilégiera les logiciels Opensource et testera du matériel d'origine française pour garantir la souveraineté et la maîtrise des solutions, avec des expérimentations multisites chez les partenaires pour tester de nouveaux concepts de réseaux privés.

FINANCEMENT DE TECHNOLOGIES STRATÉGIQUES ET SOUVERAINES

Le projet Orange ME/CT PART, d'un montant total de 26,5M€, participera directement au financement de briques technologiques clés dans le domaine des télécoms.

« Nous sommes très heureux que le projet Orange ME/CT PART ait été retenu. Il va nous permettre de financer une partie des développements de notre 4 ème génération de produits, mais aussi de développer, en collaboration avec nos partenaires, le savoir-faire et les technologies françaises dans les domaines stratégiques du semi-conducteur autour de la 5G » , déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray .

Kalray est le seul acteur en France et en Europe à concevoir des processeurs dits « DPU » (Data Processing Unit), un nouveau type de processeur programmable, haute performance et basse consommation, capable de traiter les données à la volée et de multiples applications (d'IA et autres) en parallèle, tout en apportant les fonctionnalités de sécurité requises.

Pionnier dans le domaine, Kalray a développé une expertise unique et une technologie innovante basée sur son architecture brevetée MPPA® (Massively Parallel Processor Array), pierre angulaire de ses processeurs DPU et de ses cartes d'accélération. Cette avance technologique lui permet aujourd'hui de proposer une alternative technologique française et européenne sérieuse face à des acteurs essentiellement américains ou chinois.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données.

Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture

(Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour nos clients et les développeurs.

www.kalrayinc.com



