KALRAY : KALRAY ET SES PROCESSEURS ULTRA PERFORMANTS SONT LAURÉATS DU PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION FRENCH TECH 2030, DÉDIÉ AUX INNOVATIONS DE RUPTURE

À la clé, un accompagnement global et financier sur-mesure de la Mission French Tech, en coordination avec Bpifrance, les coordinateurs des stratégies France 2030 et les ministères concernés. Cet accompagnement bénéficiera en particulier au processeur de nouvelle génération haute performance et basse consommation de Kalray, le MPPA® DPU [1] , dédié à l'intelligence artificielle, aux prochaines générations de data centers et à la 5G.

Grenoble - France, le 15 juin 2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, est heureux d'annoncer qu'il est lauréat du programme French Tech 2030, un programme d'accélération piloté par le Secrétariat général pour l'investissement et bénéficiant de l'accompagnement de la Mission French Tech, ainsi que de l'expertise de Bpifrance. Ce programme d'accompagnement vise à favoriser le développement des innovations de rupture répondant aux enjeux de société et de souveraineté.

UN PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION AMBITIEUX POUR SOUTENIR LE PROCESSEUR MPPA® DPU, INNOVATION DE RUPTURE DE KALRAY

Dans un contexte géopolitique tendu et de durcissement de la concurrence internationale, il est essentiel pour la France de faire émerger des leaders technologiques mondiaux et une nouvelle génération d'innovations. Celles-ci permettront non seulement d'asseoir la souveraineté technologique de la France, mais aussi de développer les retombées économiques et sociales associées dans les années à venir. C'est l'essence du programme French Tech 2030. Ce programme ambitionne également de créer les champions industriels de demain, en participant à la dynamique de réindustrialisation des territoires et à la compétitivité globale du tissu économique.

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par French Tech 2030 et de pouvoir bénéficier du soutien associé ! C'est une belle reconnaissance de la valeur et du niveau de maturité de notre technologie et de notre processeur, unique en Europe, ainsi que de l'intérêt stratégique des marchés que nous adressons, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, des nouvelles générations de data centers ou encore de la 5G », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray .

Kalray est la seule société européenne développant un nouveau type de processeurs, les DPUs. Ceux-ci ont pour vocation d'accélérer le traitement des données tout en offrant des consommations énergétiques beaucoup plus basses que les solutions traditionnelles. Les DPUs sont le « troisième socket », c'est-à-dire le troisième type de processeur, qui sera au cœur des data centers et des systèmes intelligents, aux côtés des autres types processeurs plus traditionnels que sont les CPUs et les GPUs. Le marché mondial des DPUs était évalué à 554 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars d'ici 2031, avec une croissance de l'ordre de 27% de 2022 à 2031 [2] .

Kalray avait annoncé il y a 2 semaines à peine un fort soutien de l'état dans le cadre du plan "France Relance 2030 - Investissements d'avenir" relatif à la stratégie d'accélération en IA, avec la sélection du projet

IP-CUBE [3] porté par Kalray. Le projet IP-CUBE participera au financement de la 4 ème génération de processeur de Kalray , Dolomites™, à hauteur de 10 M€ sur les 3 prochaines années.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL INCLUANT UN SOUTIEN FINANCIER

Les entreprises sélectionnées bénéficieront de l'accompagnement de la Mission French Tech, comprenant l'appui d'un correspondant dédié, en lien avec l'ensemble des 60 “Correspondants French Tech”, une aide sur les enjeux réglementaires, normatifs, commerciaux et industriels, ainsi qu'une visibilité augmentée en France et à l'international.

Enfin, spécificité de ce programme, les lauréats bénéficieront aussi d'un soutien renforcé aux financements publics de France 2030 en lien avec Bpifrance, ainsi que des opportunités de rencontres avec des acheteurs publics et privés.

Le programme French Tech 2030 récompense ainsi une centaine de lauréats parmi 844 candidatures. Les acteurs sélectionnés représentent des enjeux ciblés par les 10 objectifs et les 6 leviers de France 2030, avec une attention particulière portée aux solutions renforçant la souveraineté industrielle et technologique de la France dans les domaines de la transition écologique, de la santé, du numérique, de l'agroalimentaire, des nouvelles frontières (marines, spatiales, quantiques), et de l'éducation.

La maturité économique et technologique des candidats a été prise en compte dans les critères de choix, afin de faire émerger les entreprises les plus à mêmes de mettre pleinement à profit l'accompagnement proposé.

La sélection a été réalisée par des représentants de la Direction Générale des Entreprises, la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation, l'Agence de l'Innovation de Défense, l'Agence de l'Innovation en Santé et le Commissariat Général au Développement Durable.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

[1] DPU : Data Processing Unit

[2] Data Processing Unit Market Report: https://www.alliedmarketresearch.com/data-processing-unit-market-A12869

[3] Cf communiqué du 11 mai 2023.

