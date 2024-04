KALRAY : KALRAY ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE SA NOUVELLE CARTE D'ACCÉLÉRATION TURBOCARD4 : UN CHANGEMENT DE PARADIGME DANS L'ACCÉLÉRATION DE CALCUL POUR LES APPLICATIONS DE VISION INTELLIGENTE ET D'INDEXATION DES DONNÉES POUR GEN-AI

Grenoble - France, le 2 avril 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL ), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce la disponibilité commerciale de son dernier produit, la carte d'accélération TURBOCARD4 (TC4). Embarquant 4 de ses processeurs DPU de dernière génération, la TC4 cible les marchés des applications de vision intelligente et d'indexation de données, des marchés en forte croissance du fait de l'adoption de l'Intelligence Artificielle (IA). La TC4 est fabriquée en France, dans l'usine française d'Asteelflash, l'un des principaux fabricants à l'échelle mondiale. Kalay a déjà reçu une commande initiale de plus d'un million de dollars (plusieurs centaines de cartes) [1] , dont le chiffre d'affaires sera reconnu cette année.

LA TC4 CIBLE LE MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE DES CARTES D'ACCÉLÉRATION DE CALCUL

Alors que les entreprises et les centres de données doivent traiter une quantité de données toujours croissante, les cartes d'accélération de calcul gagnent en popularité afin d'offrir les meilleures performances et la meilleure efficacité énergétique dans le traitement des données.

« La disponibilité de notre nouvelle carte d'accélération TC4 représente une étape majeure pour Kalray. C'est un pas supplémentaire qui est franchi pour permettre une adoption la plus large possible de notre technologie. La TC4 a déjà été sélectionnée par l'un de nos principaux clients, et nous envisageons un décollage commercial rapide en raison de la demande toujours croissante en solutions d'accélération du traitement des données ", indique Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray . " De plus, nous sommes très fiers d'annoncer que la TC4 est notre premier produit « Made In France ». La production a commencé dans l'usine du fabricant AsteelFlash à Langon. »

UNE CARTE CONÇUE POUR COMBINER L'IA ET LES ALGORITHMES CLASSIQUES

La TC4 incarne la vision de Kalray pour répondre aux exigences complexes des charges de travail modernes en traitement de données. Embarquant 4 des derniers DPU de Kalray, Coolidge TM 2, dans une seule carte PCIe, la TC4 est conçue pour assurer aux clients la possibilité de fusionner des technologies de traitement classiques et de traitement basés sur l'IA, un enjeu majeur pour bâtir les applications IA les plus exigeantes. Les DPU offrent une architecture très complémentaire aux GPU, permettant de traiter un grand nombre d'opérations différentes en parallèle de manière asynchrone. Les DPU sont bien adaptés pour le prétraitement des données qui sont ensuite utilisées par les GPU ou dans le cadre de systèmes intelligents complexes exécutant de nombreux algorithmes différents en parallèle.

DEUX MARCHÉS CIBLÉS EN CROISSANCE RAPIDE : LA VISION INTELLIGENTE...

La TC4 cible deux marchés en pleine expansion. Le premier est le marché de la Vision Intelligente. Les applications de vision intelligente jouent un rôle central dans les secteurs clefs tels que l'Industrie, les Sciences de la Santé ou les « Smart Cities », en raison de leur capacité à analyser les données visuelles en temps réel, à prendre des décisions intelligentes et à automatiser des processus complexes. La taille du marché de la vision intelligente a été évaluée à 20,31 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 175,72 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 27,3 % ( Fortune Business Insights ). Ces projections soulignent la demande croissante de technologies de vision intelligente dans diverses industries, entraînée par les progrès de l'IA, et de l'apprentissage automatique, ainsi que leur application dans l'automatisation, le contrôle de la qualité et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en général.

...ET L'INDEXATION DES DONNÉES POUR LE MARCHÉ DE L'IA GÉNÉRATIVE

Dans le contexte de l'Intelligence Artificielle générative, l'indexation des données est cruciale. Les modèles d'IA générative, tels que ceux utilisés dans le traitement du langage naturel ou la génération d'images, doivent souvent accéder à d'immenses ensembles de données. Une indexation efficace minimise le temps nécessaire pour récupérer les données pertinentes, rendant les processus d'apprentissage et d'inférence plus rapides. De plus, à mesure que les modèles d'IA générative deviennent plus complexes, les ensembles de données sur lesquels ils s'entraînent augmentent de manière exponentielle. L'indexation des données permet à ces modèles de passer à l'échelle plus efficacement en garantissant que l'augmentation du volume de données n'accroît pas linéairement les temps d'accès. Enfin, l'indexation des données améliore également la précision des sorties du modèle, car elle aide à identifier rapidement les données les plus pertinents à insérer dans le contexte du modèle. Cela garantit que les sorties du modèle sont aussi précises et contextuellement appropriées que possible. Kalray prévoit une forte demande en puissance de calcul pour l'indexation des données et positionne la TC4 comme la solution idéale pour ces taches.

UNE PRODUCTION RELOCALISÉE DANS L'USINE FRANÇAISE D'ASTEELFLASH

L'engagement de Kalray en faveur de la qualité et son souhait de relocaliser sa production en Europe l'ont conduit à s'allier avec Asteelflash pour la production de sa nouvelle carte TC4. Asteelflash est l'une des principales entreprises de services de fabrication électronique (EMS) au niveau mondial, spécialisée dans les solutions de fabrication complexes et de haute technologie dans divers secteurs. Asteelflash possède plusieurs usines en Europe, notamment en Allemagne et en France. La production de la carte TC4 est réalisée dans l'usine de Langon, en France. Ce partenariat a été soutenu par le gouvernement français dans le cadre du projet CARAIBE. Le volume de production devrait passer de quelques centaines d'unités par mois aujourd'hui à plusieurs milliers d'unités par mois à partir de 2025.

