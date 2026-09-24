KALRAY : FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS AU 1ER SEMESTRE 2026 - CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR 2026

Chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ au S1 2026, contre 5,4 M€ au S1 2025 à périmètre comparable (+58%) ;

EBITDA [1] de 5,1 M€, contre 0,3 M€ au S1 2025 ;

Résultat net positif de 0,8 M€ contre (2,1) M€ au S1 2025 ;

Signature d'un contrat stratégique avec Bull portant sur la licence de la technologie de Kalray pour les prochaines générations de composants de Bull visant les infrastructures IA ;

portant sur la licence de la technologie de Kalray pour les prochaines générations de composants de Bull visant les infrastructures IA ; Confirmation des perspectives financières 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et amélioration de l'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice.

Grenoble, le 24 septembre 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle, développe et licencie des technologies matérielles et logicielles au cœur des nouvelles générations d'infrastructures IA. La société annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2026. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 22 septembre 2026, et ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Les résultats du premier semestre 2026 confirment la transformation engagée par Kalray depuis plusieurs mois.

Sur le plan commercial, après Openchip, le contrat signé avec Bull constitue une nouvelle validation de notre modèle : valoriser nos technologies au travers de licences tout en accompagnant nos clients dans leurs développements financés par eux et, démontrer notre capacité à construire avec nos clients des relations inscrites dans la durée.

Nos priorités sont désormais claires : exécuter avec succès ces programmes, continuer à développer nos technologies qui vont être au cœur des enjeux de l'IA de demain et les valoriser auprès de nouveaux clients tout en poursuivant l'amélioration de notre profil financier. Nous confirmons ainsi nos perspectives pour 2026 d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et d'une nouvelle amélioration de l'EBITDA. »

FORTE PROGRESSION DE L'EBITD A ET RÉSULTAT NET POSITIF AU PREMIER SEMESTRE 2026

Au terme du premier semestre 2026, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 8 503 K€, contre 5 366 K€ au premier semestre 2025 à périmètre comparable sur l'activité semi-conducteur, soit une croissance de +58%. Par rapport au chiffre d'affaires consolidé du S1 2025, qui incluait encore l'activité « Enterprise » cédée en février 2025, la croissance ressort à +7,7%.

Le total des produits d'exploitation est de 13 710 K€ contre 14 489 K€ au 30 juin 2025. La baisse de la R&D immobilisée reflète l'évolution progressive du modèle vers des développements davantage financés par les clients et vers la valorisation des technologies de Kalray.

Les charges opérationnelles courantes s'établissent à 8 481 K€ au S1 2026, contre 13 195 K€ au S1 2025, reflétant à la fois l'adaptation de la structure de coûts au nouveau périmètre du Groupe, les mesures d'efficacité engagées et l'effet de la délégation de personnel auprès d'Openchip sur la période. À noter que ce dernier effet est limité au premier semestre 2026 et n'impactera pas le second semestre à la suite de la reprise du personnel au sein de Kalray en juillet.

L'EBITDA ressort à 5 123 K€ au premier semestre 2026, contre 253 K€ au S1 2025.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -1 361 K€. Après prise en compte du Crédit d'Impôt Recherche de 1511 K€, le résultat d'exploitation retraité du CIR est légèrement positif. Le résultat net atteint 776 K€ contre une perte de 2 115 K€ au premier semestre 2025.

SITUATION BILANCIELLE

Les capitaux propres de Kalray progressent légèrement à 33 674 K€ au 30 juin 2026 (contre 32 673 K€ au 31 décembre 2025).

La capacité d'autofinancement est en hausse significative sur la période à 4 635K€ au 30 juin 2026 contre 813 K€ au 31 décembre 2025 traduisant les effets du nouveau modèle. Après prise en compte de la variation de BFR les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à 2 401 K€ au 30 juin 2026 contre 1 972 K€ au 31 décembre 2025.

Au niveau bilanciel, Kalray a continué l'apurement de son passif avec la poursuite de la baisse des dettes fournisseurs et comptes rattachés (passant de 11 173 K€ au 31 décembre 2025 à 8 631 K€ au 30 juin 2026). En parallèle, les emprunts financiers baissent de 2 979 K€ au 31 décembre 2025 à 2 448 K€ au 30 juin 2026.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible reste quasi stable à 2 179 K€ contre 2 952 K€ au 31 décembre 2025, tenant compte de la date de signature du contrat stratégique avec Bull en juillet.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES FINANCI È RES 2026

Au regard des résultats du premier semestre et de la dynamique des projets en cours, le Groupe confirme ses perspectives financières pour l'exercice 2026, à savoir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires couplée à une nouvelle amélioration de l'EBITDA par rapport à 2025.

CONTRATS BULL ET OPENCHIP : UNE VALIDATION PROGRESSIVE DE LA rÉplicabilitÉ DU NOUVEAU MODÈLE DE KALRAY SUR LE MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE DES SEMI-CONDUCTEURS POUR LES INFRASTRUCTURES IA

Les accords commerciaux engagés avec Openchip, puis Bull, illustrent les premiers résultats du nouveau modèle économique de Kalray, fondé sur la valorisation de ses technologies au travers de licences matérielles et logicielles, complétées par des développements spécifiques financés par les clients. Selon les programmes, ce modèle intègre également des royalties liées à la commercialisation des produits développés.

Accord Bull : Bull et Kalray ont ainsi signé un accord de licence des technologies de Kalray relative au « Networking Engine ». La technologie de « Networking Engine » de Kalray a pour vocation d'être au cœur des composants en charge des communications dans les data centers IA et HPC. Cette technologie sera intégrée dans la prochaine génération de composants de Bull dont la commercialisation est prévue à partir de 2028. Ce contrat devrait représenter pour Kalray un potentiel de l'ordre de 12 M€ sur les 18 prochains mois [2] , auxquels s'ajouteront des royalties sur chaque produit vendu à partir de leur commercialisation.

Accord Openchip : la collaboration avec Openchip engagée en 2025 va se poursuivre prochainement autour du développement de la prochaine génération de puces d'accélération IA et HPC de la société espagnole. Cette collaboration illustre la capacité de Kalray à établir avec ses clients des relations technologiques durables, au-delà d'un programme ou d'un développement ponctuel. L'extension en cours de discussion devrait représenter pour Kalray un potentiel de l'ordre de 5 M€ sur les 12 prochains mois.

Ces deux accords stratégiques illustrent la capacité de Kalray à répondre aux besoins technologiques des acteurs du marché en forte croissance des infrastructures IA et la pertinence de ses technologies de pointe dans ce domaine. Kalray entend continuer à valoriser son offre sur ce marché et travaille activement à répliquer ce modèle auprès d'autres clients.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés au 30 juin 2026 et leurs annexes, sera disponible au plus tard le 31 octobre 2026 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la Société www.kalray-bourse.com

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) est une société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle.

S'appuyant sur plus de quinze ans d'expertise dans les architectures de calcul parallèle, ainsi que dans la conception de processeurs et de systèmes complexes de calcul intensif, Kalray est un acteur technologique européen de référence dans des technologies aujourd'hui au cœur des infrastructures d'intelligence artificielle.

Kalray développe et licencie des technologies matérielles et logicielles critiques pour les nouvelles générations de semi-conducteurs destinés aux infrastructures IA et, plus largement, aux applications nécessitant le traitement de volumes massifs de données. Ces technologies permettent notamment de traiter, déplacer et orchestrer efficacement les données entre les différentes ressources de calcul et constituent des briques essentielles des architectures de calcul intensif et d'IA optimisant performance, consommation énergétique et sécurité.

Le modèle de Kalray repose sur la valorisation de ses technologies au travers de licences d'IP matérielles et logicielles, associées à des développements spécifiques financés par ses clients. Kalray accompagne ainsi ses clients depuis la définition d'architectures complexes jusqu'à leur intégration dans de nouvelles générations de semi-conducteurs, en combinant ses technologies propriétaires, son expertise système et son savoir-faire dans la conception de silicium et de systèmes complets. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, publié sur le site internet de la société. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 6 19 37 55 31

Annexes

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Données en K€ - normes françaises S1 2026 EBITDA 5 123 Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (6 484) Résultat d'exploitation (1 361) CIR 1 511 Résultat d'exploitation retraité du CIR* 150

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Données ayant fait l'objet d'un examen limité du commissaire aux comptes

compte de résultats

K€ 30 juin 2025

Semi-conducteur (périmètre comparable) 30 juin 2025 30 juin 2026 Chiffre d'affaires 5 366 7 542 8 503 Subventions 1 763 1 763 2 071 Production immobilisée (R&D) 4 829 4 829 3 069 Autres produits 355 355 67 PRODUITS D'EXPLOITATION 12 313 14 489 13 710 Achats et variation de stocks (556) (1 042) (106) Charges d'exploitation (9 875) (13 195) (8 481) dont charges de personnel (7 615) (9 386) (4 893) dont autres charges externes (2 260) (3 809) (3 588) EBITDA 1 883 253 5 123 Dotations aux amortissements et provisions (5 920) (7 308) (6 484) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (4 036) (7 054) (1 361) CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE 2 696 3 122 1 511 RÉSULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR)* (1 341) (3 933) 150 RÉSULTAT FINANCIER 912 69 62 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 135 1 749 564 RÉSULTAT NET (294) (2 115) 776

*Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Bilan

K€ ACTIF 31 décembre 2025 30 juin 2026 Immobilisations incorporelles 38 203 36 389 Dont écart d'acquisition - - Immobilisations corporelles 2 593 1 594 Immobilisations financières 462 871 ACTIF IMMOBILIS É 41 258 38 854 Stocks 2 358 2 378 Créances Clients 1 644 3 995 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 7 215 6 785 Disponibilités 2 952 2 179 ACTIF CIRCULANT 14 169 15 337 Comptes de régularisation (CCA) 981 457 TOTAL ACTIF 56 408 54 647

K€ PASSIF 31 décembre 2025 30 juin 2026 CAPITAUX PROPRES 32 673 33 674 Provisions 413 388 Avances conditionnées 5 334 5 404 Emprunts bancaires 2 979 2 448 Fournisseurs et comptes rattachés 11 173 8 631 Dettes fiscales et sociales 3 232 4 051 Autres dettes 604 52 TOTAL DETTES ET PROVISIONS 23 735 20 974 Produits constatés d'avance - - TOTAL PASSIF 56 408 54 647

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2025 30 juin 2026 Capacité d'Autofinancement 813 4 635 Variation du besoin en fonds de roulement 1 160 (2 234) Flux de trésorerie liés à l'activité 1 972 2 401 Immobilisations (7475) (51) R&D capitalisée (8 528) (3 082) Subventions d'investissement 3 028 226 Produit des cessions d'actifs 13 275 (384) Flux de trésorerie liés aux investissements 300 (3 290) FREE CASH-FLOW 2 272 (889) Emprunt et dettes financières net (1 996) 44 Avances conditionnées 1 009 75 Flux liés aux opérations financières (987) 120 Ecart de change (31) (4) Variation de la trésorerie 1 254 (773) Trésorerie d'ouverture 1 698 2 952 Trésorerie de clôture 2 952 2 179

[1] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[2] Dont une première reconnaissance de chiffre d'affaires de 2,2 M€ a déjà été enregistrée au premier semestre 2026