Kalray: fabrication d'un processeur de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - Kalray annonce aujourd'hui la mise en fabrication du Coolidge™2, présenté comme 'une nouvelle version majeure de son processeur DPU Coolidge™ de 3ème génération'.



Le processeur Coolidge™2 a été conçu 'pour offrir des performances toujours plus élevées dans le traitement des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA) et des données de manière générale', indique Kalray.



Grâce à Coolidge™2, Kalray entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du Edge Computing et du stockage intensif.





