KALRAY : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)

Grenoble - France, le 2 juillet - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital :

Date d'arrêté Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote théorique (ou brut)[1] Nombre total

de droits de vote réel (ou net)[2] 30/06/2021 5 707 597 5 707 597 5 699 787

Présence dans les statuts de Kalray d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.

(1) Incluant 35 000 actions nouvelles émises au cours du mois de Juin 2021 dans le cadre du contrat de ligne de financement en fonds propres conclu avec Kepler Cheuvreux (cf. communiqué publié le 21 janvier 2021).

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots... L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 78

CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

[1] Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

[2] Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : mmlwksZtaWbHmWtxashqbmiXmWmVyGCdlpOZx5SbZ5aWcGqUxW2VbsecZnBhlWVn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70001-cp_kalray_ddv_2021_06_30.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com