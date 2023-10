Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kalray: création de l'AI Platform Alliance information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Kalray et Ampere, leader dans les solutions de Cloud Computing, annoncent la création de l'AI Platform Alliance, un nouveau consortium visant à rendre les plateformes d'intelligences artificielles plus ouvertes, efficaces et durables.



L'AI Platform Alliance a été spécialement créée pour promouvoir une meilleure collaboration entre les acteurs fournissant des solutions matérielles pour l'IA.



Les membres de l'AI Platform Alliance travailleront en étroite collaboration pour valider des solutions conjointes. L'objectif est d'offrir une meilleure alternative aux solutions traditionnelles actuelles.



'Cette nouvelle alliance pour l'intelligence artificielle va nous permettre de travailler en collaboration avec d'autres acteurs de l'industrie pour offrir des solutions toujours plus efficaces en termes de performance et de faible consommation énergétique', a commenté Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray.





Valeurs associées KALRAY Euronext Paris -2.95%