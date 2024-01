KALRAY : CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DE 25,8 M EUR (+57%) - AMELIORATION ATTENDUE DE l'EBITDA EN 2023

Chiffre d'affaires 2023 de 25,8 M€, en forte croissance de +57% par rapport à 2022 ;

Décalage d'une commande de 3 M€ initialement programmée en décembre 2023 et attendue sur le mois de janvier ;

Phase de qualification du « Jumbo contrat » validée et lancement par le client de la phase de présérie, avec une première commande de plus d'1 M$ reçue fin 2023 ;

Division par 2 de la perte en EBITDA attendue en 2023 par rapport à 2022 ;

Forte croissance attendue pour 2024 d'un niveau comparable à 2023, sur un marché actif et prometteur poussé par l'adoption de l'IA avec le lancement de nouveaux produits (NG-BOX, dédiée au stockage pour l'IA et la carte d'accélération TC4, dédiée aux calculs d'inférences pour l'IA) et la montée en puissance des partenariats stratégiques avec Dell et JB&A.

Grenoble - France, le 11/01/2024 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, présente son chiffre d'affaires 2023 .

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Kalray affiche un chiffre d'affaires 2023 en croissance de près de 60%. Bien qu'inférieur à nos attentes en raison de l'attentisme de certains donneurs d'ordres et du décalage d'une commande significative d'un de nos plus gros clients, 2023 confirme une très forte progression pour notre Groupe et témoigne de la nouvelle dynamique de croissance engagée par Kalray depuis 2 ans.

L'autre point majeur de la période écoulée a été la validation de la phase de qualification de notre nouvelle carte dédiée à l'IA dans le cadre du « Jumbo contract », dans les délais prévus. Nous entrons désormais en phase opérationnelle avec ce client et avons déjà reçu une première commande pour plusieurs centaines de cartes fin 2023.

Il s'agit d'une étape très structurante pour Kalray qui confirme le changement de dimension engagé par la Société. Cela valide à la fois notre capacité à réaliser des projets complexes en temps et en heure, notre capacité à signer et conduire des contrats de grande envergure et bien sûr la pertinence de notre technologie et de notre offre en général.

Nous abordons l'année 2024 avec confiance pour une croissance toujours forte, portée par la montée en puissance progressive de nos partenariats stratégiques, avec en particulier Dell et JB&A, et le lancement de nouveaux produits qui devraient en particulier bénéficier de la demande toujours plus dynamique autour de l'IA et du traitement de données intensif. »

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DE 25,8 M€, EN FORTE CROISSANCE DE +57%

Au terme de cet exercice 2023, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [1] de 25,8 M€ à comparer à 16,4 M€ [2] au 31 décembre 2022, en forte croissance de +57%, principalement portée par le marché du stockage.

La répartition du chiffre d'affaires 2023 est similaire à celle de l'an dernier : 67% sur la partie « Software » (offre logicielle principalement, complétée par les activités de support et de services connexes) et 33% sur la partie « Hardware » (vente de cartes d'accélération et de solutions matérielles complètes de stockage). Le chiffre d'affaires est réparti de façon relativement équilibrée entre l'Europe (inclu UK) et les États-Unis.

UNE COMMANDE SIGNIFICATIVE DE 3 M€ DÉCALÉE SUR LE MOIS DE JANVIER

L'objectif de chiffre d'affaires de 30 M€ fixé par le Groupe en septembre dernier n'a pu être atteint, compte tenu principalement du décalage d'une commande d'envergure (environ 3 M€) dans le secteur des médias et du divertissement. Ce secteur a été largement perturbé tout au long de l'année par de longues négociations entre acteurs et studios ralentissant les décisions d'investissements de cette industrie.

Cette commande importante, initialement programmée fin 2023, est attendue sur le mois de janvier. Il fait suite à un contrat signé en début d'année qui a déjà généré une première commande de plusieurs millions d'euros comptabilisée au premier semestre 2023, illustrant la reconnaissance de la qualité des solutions technologiques de Kalray en matière de stockage et de traitement de données intensif et la capacité du Groupe à négocier des contrats de tailles significatives.

En conséquence, l'objectif initial d'EBITDA à l'équilibre en 2023 n'a pu être atteint. Kalray attend désormais une large amélioration de son EBITDA, dont la perte devrait être divisée par 2 en 2023 (l'an dernier, l'EBITDA 2022 était de -2,7 M€).

SUCCÈ S DE LA PHASE DE QUALIFICATION DANS LE CADRE DU « JUMBO CONTRACT » - LANCEMENT DE LA PHASE PRÉSÉRIE ET PREMI È RE COMMANDE DE PLUS D'1 M$ REÇUE FIN 2023

Comme annoncé ce jour par voie de communiqué de presse, la qualification de son prototype de carte haute performance incluant 4 processeurs MPPA® DPU Coolidge™2 dans le cadre du « jumbo contract [3] » a été validée par le client.

Ce succès, auprès d'un client international majeur dans le domaine du high-tech, témoigne de la qualité et des performances des cartes d'accélération de Kalray, qui permettent de traiter les données du client avec le meilleur rapport performance/prix et performance/consommation.

Les tests réalisés au cours de la phase de qualification ont permis de confirmer les gains de la solution de Kalray (d'un facteur 3 à 5) par rapport à la concurrence, ce qui représente une économie potentielle pour le client de plusieurs centaines de millions de dollars sur la vie du projet. À cet avantage de coût/performance, s'ajoute la capacité des solutions de Kalray de pouvoir combiner intelligence artificielle avec une grande diversité de traitements des données, ce que les alternatives traditionnelles, comme les GPU traditionnels ou les FPGA, supportent difficilement.

Avec cette étape majeure franchie, Kalray entre désormais dans la phase opérationnelle avec le lancement de la production en présérie pour ce client, ce qui se traduira par de premières commandes de plusieurs centaines de cartes. Une première commande a déjà été reçue fin 2023 pour un montant de plus d'1 M$ correspondant à la réalisation de plusieurs centaines de cartes.

Pour rappel, la troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, soit des revenus de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, sur une période devant s'étendre sur 5 ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025.

CROISSANCE FORTE ATTENDUE EN 2024 AVEC LE LANCEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS, LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ACCORDS STRATÉGIQUES DE DISTRIBUTION ET DE REVENTE ET UN MARCHÉ ACTIF ET PROMETTEUR POUR KALRAY

Kalray s'attend à une forte croissance en 2024, similaire à 2023. Kalray a annoncé récemment un partenariat structurant de distribution et de revente avec JB&A, leader de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord (cf. communiqué du 27 novembre 2023). Avec cet accord, Kalray entend accélérer le déploiement commercial de ses offres aux États-Unis, un marché actif et prometteur pour le Groupe. Cet accord vient en complément de l'accord avec le géant Dell Technologies, dont la montée en puissance devrait se confirmer en 2024.

En 2024, Kalray entend pousser deux nouveaux produits sur le marché :

Sa nouvelle solution de stockage rapide basée sur son processeur DPU (Data Processing Unit), la NG-Box, intégrée au serveur rack Dell PowerEdge R750, dédié au stockage intensif en particulier pour l'IA et le marché du traitement de données intensif et ;

Sa nouvelle carte TC4, intégrant 4 de ses processeurs de dernière génération (Coolidge TM 2), alternative au carte GPU du marché, validée dans le cadre du « jumbo contract » et dont la disponibilité va s'élargir à d'autres clients au cours du premier semestre 2024.

Au vu du pipe commercial actuel, en nette progression par rapport à la même période l'an dernier, et la montée en puissance progressive de ses partenariats et nouveaux produits, Kalray est confiant pour réaliser une progression de son chiffre d'affaires 2024 comparable à celle réalisée en 2023 et conforme à la dynamique de croissance anticipée par le consensus des analystes.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

[1] Taux de change EUR/GBP 1,16. Données non auditées.

[2] Le chiffre d'affaires consolidé 2022 intègre Arcapix Holdings Ltd à compter du 15 avril 2022

[3] Cf communiqué du 14 novembre 2022