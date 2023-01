KALRAY : CHANGEMENT DE DIMENSION CONFIRMÉ EN 2022 : CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD ET SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF - STRUCTURE FINANCIÈRE LARGEMENT RENFORCÉE ET OBJECTIFS CONFIRMÉS

Chiffre d'affaires combiné [1] de 22,5 M€, au-dessus de l'objectif fixé de 20 M€ ;

Très forte croissance du chiffre d'affaires consolidé [2] (16,4 M€, multiplié par 11 par rapport à 2021) ;

Renforcement significatif de la trésorerie (32,2 M€ au 31 décembre 2022) grâce au très large succès de la dernière levée de fonds ;

Premiers revenus comptabilisés dans le cadre du contrat d'envergure annoncé en novembre 2022 ;

Poursuite des investissements et des recrutements ;

Confirmation des objectifs financiers d'amélioration de l'EBITDA en 2022 et et objectif de chiffre d'affaires de 40 M€ en 2023.



Grenoble - France, le 17/01/2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, présente son chiffre d'affaires de l'année 2022 et confirme ses perspectives de croissance.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray , déclare : « Cette année 2022 marque un tournant majeur pour Kalray. Sur le plan commercial, nous affichons pour la première fois dans l'histoire de Kalray un chiffre d'affaires consolidé à deux chiffres et nous dépassons notre objectif de chiffre d'affaires combiné fixé à 20 M€. À cette croissance très forte, s'ajoute la signature de notre premier contrat d'envergure, avec un acteur majeur de l'industrie, autre signe fort de changement de dimension de notre Société.

Sur le plan financier, nous avons largement renforcé notre trésorerie grâce au très large succès de notre dernière levée de fonds de 24,4 M€, qui nous donne les moyens nécessaires à nos projets et nos ambitions. Nous sommes tous mobilisés pour la réussite de cette année 2023 qui, j'en suis sûr, sera à la hauteur de nos attentes. »

UN CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD, PRINCIPALEMENT SUR LE MARCHÉ DU STOCKAGE

Au terme de cet exercice 2022, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [3] record de 16,4 M€ contre 1,5 M€ au 31 décembre 2021 (+1 025%). Le chiffre d'affaires combiné [4] de Kalray atteint également un niveau historique à 22,5 M€ au 31 décembre 2022, au-dessus de l'objectif annoncé de 20 M€.

Cette croissance très forte provient essentiellement du marché du stockage, sur lequel Kalray a été en mesure de déployer son offre matérielle historique basée sur ses processeurs DPU, son offre logicielle provenant de l'acquisition de la société Arcapix Holdings Ltd (« Arcapix ») et la combinaison de ces deux offres.

Le chiffre d'affaires 2022 combiné de Kalray se décompose comme suit :

63% sur la partie « Software » (offre logicielle principalement, complétée par les activités de support et de services connexes) ;

37% sur la partie « Hardware » (offre de microprocesseurs, de cartes et de solutions matérielle complètes de stockage).

Ce chiffre d'affaires est réparti de façon équilibrée entre l'Europe (hors Royaume-Uni), le Royaume-Uni et les États-Unis. Les marchés couverts sont ceux mettant en œuvre des applications intensives en traitement des données, comme le secteur des médias, de l'intelligence artificielle (AI), de la finance ou encore de la recherche, qui sont en forte croissance.

SIGNATURE ET MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT MAJEUR SIGNÉ FIN 2022

Kalray a signé en novembre 2022 [5] un contrat d'envergure avec un acteur américain majeur de l'industrie pour le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, et sur lesquelles le client compte bâtir une prochaine génération de produits et de services. Ce contrat représente pour Kalray un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Kalray et les équipes du client ont démarré la première phase de ce projet. Il implique en particulier pour Kalray le développement d'une carte haute performance incluant 4 processeurs MPPA® DPU de Kalray. Cette étape correspond à une première tranche de revenus de 1 M€ attendus au cours de l'exercice 2023. À noter que le chiffre d'affaires consolidé 2022 ne tient pas compte du montant significatif issu de ce contrat (150 K$ ont été comptabilisés sur les 1 M$ contractualisé).

DES AVANCÉES TOUJOURS TRÈS PROMETTEUSES SUR LES MARCHÉS EN FORTE CROISSANCE DES SERVICES PROVIDERS, DU « EDGE COMPUTING » ET DE LA 5G

Kalray poursuit par ailleurs son développement sur ses marchés cibles.

Kalray rappelle ainsi être associé à Clever Cloud, fournisseur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites web et d'applications, et Vates, éditeur de logiciels open source spécialisé dans la virtualisation sécurisée, dans le projet ReNESENS porté par Vates, qui a été lauréat du Plan d'Investissement France 2030 - « Soutien à l'offre de solutions pour l'industrie du futur » [6] . L'objectif de ReNESENS est de développer des solutions pour équiper les infrastructures des data centers Cloud et Edge de matériels souverains et innovants, autour d'un nouveau type de processeurs appelés DPU (Data Processing Unit), ainsi que des technologies innovantes de virtualisation et de logiciel.

En parallèle, Kalray rappelle que pixitmedia, filiale de Kalray, et Lenovo, leader technologique majeur classé au palmarès Fortune Global 500, se sont associés pour proposer à l'industrie des médias et du divertissement une solution hyperconvergée rentable et ultra-évolutive basée sur le Cloud [7] .

Kalray continue aussi à développer son offre avec ses clients stratégiques autour du Edge Computing (Smart Vision, 5G et Automobile).

UNE TRÉSORERIE DE CLÔTURE TRÈS LARGEMENT RENFORCÉE

La trésorerie disponible au 31 décembre 2022 s'élève à 32,2 M€ (contre 12,2 M€ au 31 décembre 2021) largement renforcée par le très large succès de la levée de fonds réalisée en décembre 2022 [8] . Kalray rappelle avoir levé un montant total d'environ 24,4 M€ auprès d'investisseurs qualifiés et d'investisseurs particuliers. Cette levée de fonds significative va permettre à Kalray d'engager de nouveaux recrutements et poursuivre ses investissements sur sa prochaine génération de processeurs pour maintenir son avance technologique et répondre aux grands enjeux de ses marchés.

La situation de trésorerie au 31 décembre 2002 tient compte également du solde de l'émission d'obligations convertibles intégralement libéré pour un montant brut de 4 160 K€ [9] .

NOUVEAUX RECRUTEMENTS ET POURSUITE DES INVESTISSEMENTS

Avec l'intégration de l'ex-Arcapix, l'effectif total au 31 décembre 2022 est de 188 employés en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis contre 103 au 31 décembre 2021.

Pour accompagner ses ambitions de forte croissance, et grâce au très large succès de sa levée de fonds en fin d'année 2022, Kalray entend recruter environ 40 personnes sur des postes clés en particulier à l'international (ventes, supports à la vente, équipe de direction) et va commencer à développer sa prochaine génération de processeurs, appelée « Dolomites », attendue pour fin 2025.

Á noter que les premiers échantillons du processeur Coolidge™ 2 seront disponibles au cours du 1 er semestre 2023.

DES OBJECTIFS FINANCIERS CONFIRMÉS

Au vu de ces éléments très positifs, Kalray est parfaitement en ligne avec son plan de marche et confirme son objectif d'EBITDA combiné en amélioration sur l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021 (l'EBITDA consolidé était de -5,8 M€ en 2021).

En parallèle, Kalray confirme toujours un objectif de chiffre d'affaires en 2023 de l'ordre de 40 M€.

Prochain rendez-vous financier : Résultats annuels 2022, le 28 mars 2023

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

A nne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

[1] Indicateur alternatif de performance. Chiffre d'affaires consolidé comme si l'acquisition d'Arcapix avait été réalisée au 1er janvier 2022, hors autre retraitement. Taux de change EUR/GBP 1,16. Données non auditées.

[2] Taux de change EUR/GBP 1,16. Données non auditées.

[3] Taux de change EUR/GBP 1,16. Données non auditées.

[4] Indicateur alternatif de performance. Chiffre d'affaires consolidé comme si l'acquisition d'Arcapix avait été réalisée au 1 er janvier 2022, hors autre retraitement. Taux de change EUR/GBP 1,16. Données non auditées.

[5] Cf. communiqué du 14 Novembre 2022

[6] Cf.communiqué du 17 octobre 2022

[7] Cf. communiqué du 17 novembre 2022

[8] Cf.communiqué du 2 décembre 2022

[9] Cf.communiqué du 21 avril 2022 - Au 31 décembre 2022, 551 488 actions (cumul) issues des obligations convertibles ont été émises.

