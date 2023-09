Kalray bondit : son nouveau processeur Coolidge 2 est disponible

(AOF) - Kalray bondit de près de 10% à 27,80 euros au lendemain de l’annonce de la disponibilité de Coolidge 2, la nouvelle version de son processeur DPU (Data Processing Unit ou processeurs de données). Il sera livré aux premiers clients dès la fin du mois. Grâce à ce produit, le groupe technologique entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du stockage intensif et du Edge Computing.

Coolidge 2 offrira en particulier des capacités de calcul, entre 5 et 10 fois plus élevées que Coolidge 1 et une consommation énergétique optimisée de plus de 50% pour certains flots de données.

Coolidge 2 vise à augmenter plus encore les performances de sa gamme actuelle de solutions de stockage rapide. " Les cartes d'accélération basées sur Coolidge 2 vont permettre des gains de performances de 20 à 50% par rapport aux solutions actuelles, des réductions de consommation énergétique significatives et le support de fonctionnalités additionnelles comme la compression à la volée permettant d'optimiser l'utilisation du stockage ", précise la société.

Dans l'Edge Computing. Coolidge 2 vise en particulier deux types de solutions. Il s'agit des solutions de " Smart Vision " qui consistent à analyser des flots d'images ou de vidéos de la manière la plus efficace possible et le marché des télécoms et de la 5G.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.