KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 3 juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 13 315

Solde en espèces : 60 138,57 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 183 461 titres 3 302 034,95 € 3 486 transactions VENTE 177 720 titres 3 213 546,83 € 2 930 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 574

Solde en espèces : 148 625,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 3 486 183 461 3 302 034,95 2 930 177 720 3 213 546,83 02/01/2024 4 350 7382,5 21 1428 30394,95 03/01/2024 21 1652 34046,1 4 415 8573,75 04/01/2024 3 290 5874,5 22 1187 24430,05 05/01/2024 16 1244 25321,15 12 931 19037,95 08/01/2024 19 1133 22544,92 30 1433 28787,36 09/01/2024 10 584 11913,5 18 800 16441,1 10/01/2024 54 2136 42513,01 12 650 12998,31 11/01/2024 3 100 2010 30 1390 27976,4 12/01/2024 54 3451 64485,2 66 3918 71998,4 15/01/2024 9 776 14630,32 21 1522 28943,72 16/01/2024 4 229 4295,68 13 761 14494,34 17/01/2024 26 1836 34866,2 37 1760 33706 18/01/2024 41 1747 33640,6 33 1589 30863,6 19/01/2024 22 1460 28825,52 37 1658 32519,44 22/01/2024 6 584 11802,3 13 590 12041 23/01/2024 3 215 4374,5 14 525 10840 24/01/2024 9 757 15598,4 9 441 9140,2 25/01/2024 48 2627 52637,54 22 1100 22312,25 26/01/2024 24 1174 23033,48 24 1299 25712,12 29/01/2024 13 497 9945,8 11 537 10833,8 30/01/2024 89 4263 83573,82 11 272 5360,04 31/01/2024 12 466 8990 32 1406 27399,26 01/02/2024 24 895 17418,9 42 2186 42944,14 02/02/2024 50 2422 47249,62 16 1208 23760,22 05/02/2024 48 1701 31783,32 0 0 0 06/02/2024 15 636 11660,64 18 858 15806,64 07/02/2024 15 735 13129,46 0 0 0 08/02/2024 6 247 4811,9 81 6027 114755,9 09/02/2024 23 775 17091,5 29 1176 26403,75 12/02/2024 26 1508 32316,1 3 150 3300 13/02/2024 25 1282 26405 13 993 20652 14/02/2024 14 790 16234,75 23 1639 34107,35 15/02/2024 17 668 14165,2 23 1157 24878,15 16/02/2024 32 1549 33517,85 17 1461 31649,9 19/02/2024 27 1624 33372,35 1 5 102 20/02/2024 32 1501 29414,16 6 370 7338,6 21/02/2024 34 2058 39123,32 34 3146 60286,44 22/02/2024 2 150 3000 59 3328 66184,08 23/02/2024 34 1471 29703,34 26 1356 27519,4 26/02/2024 22 786 15955,35 9 514 10476,05 27/02/2024 29 975 19705,25 9 445 8990,5 28/02/2024 31 1608 31972,38 2 51 1015,3 29/02/2024 44 2287 44452,08 11 691 13487,7 01/03/2024 19 1147 22078,32 52 4579 89067,02 04/03/2024 15 1139 22697,12 14 1065 21267 05/03/2024 28 1351 26569,64 4 118 2355,28 06/03/2024 16 705 13654,72 19 781 15242 07/03/2024 17 640 12510,2 28 2020 39887,1 08/03/2024 49 2639 52458,01 48 2549 50733,9 11/03/2024 57 2184 44373,07 19 1566 31876,25 12/03/2024 64 2726 53608,64 33 1681 33119,28 13/03/2024 85 5283 101376,9 23 3012 57436,58 14/03/2024 80 4583 82623,44 71 4847 87964,86 15/03/2024 51 3011 53972,94 54 2639 47366,64 18/03/2024 46 2022 35935,22 19 1373 24723,78 19/03/2024 18 782 13748,9 42 1971 34903,04 20/03/2024 15 1004 17786,76 31 1818 32395,12 21/03/2024 52 3686 64364,46 12 1171 20865,64 22/03/2024 13 830 14010,52 3 129 2176,9 25/03/2024 25 1123 18702,9 14 938 15708,82 26/03/2024 32 1441 23757,1 7 722 11953,88 27/03/2024 28 1004 16274,84 36 3172 51918,64 28/03/2024 26 1525 24510,62 12 600 9761 02/04/2024 13 864 13661,8 38 1833 29332,62 03/04/2024 0 0 0 56 3696 61934,66 04/04/2024 19 1370 24011,6 30 2210 39377,94 05/04/2024 29 1688 30791,34 30 1211 22595,32 08/04/2024 17 1910 35242 0 0 0 09/04/2024 53 2663 47189,08 5 286 5131,52 10/04/2024 42 1988 34484,44 3 50 840 11/04/2024 34 1542 25875,88 33 3134 52817,48 12/04/2024 57 3918 65873,88 46 3148 53141,16 15/04/2024 14 454 7472,16 4 85 1401,62 16/04/2024 16 665 10755,06 22 1414 23017,96 17/04/2024 19 817 13443,84 28 1625 26925,14 18/04/2024 17 858 14033,76 26 2457 40513,34 19/04/2024 33 1918 31387,22 18 1378 22700,06 22/04/2024 5 363 6025,18 41 2203 37079,12 23/04/2024 30 1106 18872,52 17 836 14361,6 24/04/2024 21 1321 23729,04 38 2159 40006,5 25/04/2024 41 2861 48765,02 12 704 12181,8 26/04/2024 8 281 4760,8 38 2287 38869,76 29/04/2024 37 2140 37002,78 41 1900 33070,82 30/04/2024 25 1116 19148 20 540 9295,52 02/05/2024 7 464 8038,48 32 1154 20230,82 03/05/2024 46 2279 41636,48 50 2215 40504,76 06/05/2024 35 1412 25602,4 17 1073 19639,92 07/05/2024 7 626 11461,36 20 854 15707,16 08/05/2024 51 1958 35485,08 16 686 12517,92 09/05/2024 23 1037 18511,16 0 0 0 10/05/2024 9 351 6208,82 50 3070 55480,1 13/05/2024 28 1980 35715,96 0 0 0 14/05/2024 22 1004 17808,16 30 1804 32307,48 15/05/2024 8 274 4995,72 30 1679 30737,58 16/05/2024 38 1916 35225,76 5 260 4802,4 17/05/2024 54 2919 52544,66 9 930 16962,8 20/05/2024 22 960 16857,6 5 555 9764,8 21/05/2024 29 1075 18444,64 16 600 10307,76 22/05/2024 15 1201 21350,2 57 3647 65230,54 23/05/2024 10 771 13939,86 54 2105 38385,72 24/05/2024 32 2001 36685,58 16 1215 22330,4 27/05/2024 52 3071 55636,18 5 329 6004,72 28/05/2024 40 2465 44326,04 28 3068 55755,7 29/05/2024 47 2293 41208,58 13 778 14149,28 30/05/2024 52 2455 43669,72 40 2981 53279,86 31/05/2024 29 1073 19052,68 24 948 16935,5 03/06/2024 31 1231 21835,92 41 2208 39453,48 04/06/2024 40 2064 34711,2 8 446 7780,9 05/06/2024 14 842 12900,54 51 3575 56302,24 06/06/2024 8 622 10394,9 37 1513 25794,98 07/06/2024 37 1957 32331,9 16 460 7734 10/06/2024 7 415 6670 30 1264 20722,56 11/06/2024 21 966 15772,5 12 756 12439,5 12/06/2024 15 779 12569,44 25 1096 17793,18 13/06/2024 34 1629 26088,72 10 618 10026,54 14/06/2024 34 2212 33247,98 0 0 0 17/06/2024 38 1425 20016,2 18 1248 17648,14 18/06/2024 2 100 1388 54 4356 61925,58 19/06/2024 61 3463 50004,78 12 626 9291,2 20/06/2024 15 1131 15944,44 19 2005 28493,62 21/06/2024 32 1668 23228,96 5 615 8692,4 24/06/2024 11 360 4844 32 1688 23233,12 25/06/2024 14 844 11655,24 25 2016 28176,98 26/06/2024 45 2481 34007,16 3 175 2450,8 27/06/2024 35 2122 27578,64 11 781 10253,26 28/06/2024 30 1658 20112,08 3 43 520,3

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



