Kalray anticipe un Ebitda en très forte hausse au second semestre

(AOF) - Au terme du premier semestre 2025, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 7,89 millions d'euros (contre 10,93 millions d'euros au premier semestre 2024), en repli attendu compte tenu d'un effet périmètre lié à la cession de la branche d'activité " Data Acceleration Platform " (appelée " Entreprise ") le 5 février 2025. Pour rappel, l'activité semi-conducteur, nouveau périmètre d'activité du groupe, ressort en forte croissance sur la période et s'élève à 5,36 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 1,14 million d'euros il y a un an.

Le taux de marge brute est en forte hausse à 86,8%, contre 54,4% au 30 juin 2025, conséquence de la réorientation stratégique de la société et du changement de modèle économique.

L'Ebitda ressort positif à 253 000 euros au 30 juin 2025, contre 4,836 millions d'euros au 30 juin 2024. Il est attendu en très forte hausse au second semestre.

Sur ce semestre, Kalray enregistre une perte nette de 2,11 millions d'euros au 30 juin 2025, contre 11,37 millions d'euros au 30 juin 2024.

Le leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge affiche un free cash-flow positif de 3,1 millions d'euros, contre 21,08 millions d'euros au 31 décembre 2024. Il tient compte du produit des cessions d'actifs (branche d'activité " Entreprise ") pour 12,8 millions d'euros et des remboursements de passifs courants (variation de BFR de 4,08 millions d'euros).

Kalray confirme ses perspectives financières pour l'exercice 2025 à savoir, un chiffre d'affaires annuel en repli de l'ordre de 35% (lié à la vente de son activité " Entreprise "), mais multiplié par 4 à périmètre comparable.

En parallèle, Kalray vise une forte amélioration de la rentabilité avec un Ebitda attendu désormais largement positif grâce au changement de modèle (effet de la cession et signature du contrat Openchip) et aux effets en année pleine du plan d'économies (Opex).

