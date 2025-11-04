Kaleon va s’introduire en Bourse avec une cotation à Milan et à Paris

(AOF) - Kaleon, une société italienne fondée en 1983 par la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion du patrimoine culturel, a dévoilé un projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris et à Milan. L’entreprise souhaite ainsi bénéficier de nouvelles ressources financières et bénéficier du potentiel de création de valeur lié à son modèle économique. Ce dernier est basé sur la gestion économique de trésors culturels et artistiques, souvent sous-valorisés faute d’investissement suffisant en rénovation, et appartenant à des familles, des institutions ou des fondations.

Le secteur du tourisme culturel est en croissance de 14% par an en Italie, et surperforme même le segment du tourisme global. En outre, la dépense moyenne quotidienne d'un touriste est de 74 euros, tandis que dans le tourisme culturel elle est près de 26% plus élevée, à 93 euros.

Kaleon compte s'appuyer sur une " croissance équilibrée et pérenne, reposant sur le développement organique et l'élargissement de l'offre de services sur ses sites actuels ". La société compte également s'étendre en intégrant des sites en gestion pour le compte de tiers dans son portefeuille.

En 2024, Kaleon a généré un chiffre d'affaires de 21,7 millions d'euros à travers l'exploitation de cinq sites, tous proches du Lac Majeur en Italie. Les îles Isola Bella et Isola Madre ont représenté 81% des revenus totaux de l'entreprise l'année dernière, et sont dans la famille Borromeo depuis le XVème siècle.

Dans le détail, 74% du chiffre d'affaires de Kaleon provient de la billetterie, tours privés et visites guidées. Environ 13% est issu de la restauration, 4% des points de vente, 3% des services divers comme le transport en bateaux pour accéder aux îles, 2% des évènements et enfin 1% de l'hospitalité. L'hôtellerie est un domaine dans lequel la société a commencé à investir afin d'essayer de transformer les visites d'une journée en expériences de plusieurs jours, notamment pour la clientèle internationale qui représente plus de 71% des visiteurs. Les Français représentent d'ailleurs 42,3% des visiteurs, hors Italie.