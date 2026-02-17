 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kaleon publie ses 1ers résultats post-IPO et confirme sa trajectoire
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:44

Le groupe italien spécialisé dans la valorisation de sites culturels a vu ses revenus atteindre 23,2 MEUR en 2025. Le titre avance de 0,4% à Paris et s'adjuge près de 4% depuis le début de l'année.

Kaleon a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 millions d'euros, en progression de 6,8% par rapport à 2024, et de 9,2% à périmètre constant, hors impact de la cession des "Administrative Management Services".

Cette croissance est tirée par la dynamique des activités de "Ticketing", en hausse de 10%, à 17,6 MEUR, et du segment "Food & Beverage", qui progresse de 12%, à 3,3 MEUR. Ensemble, ces deux pôles concentrent 90% du chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice.

Sur le plan géographique, Isola Bella confirme son rôle moteur avec 13,5 MEUR de revenus ( 11%), soit 58% de l'activité totale. Isola Madre affiche également une croissance solide ( 7%) à 5,2 MEUR. À noter l'apport de 0,3 MEUR du nouveau site des Castelli di Cannero, ouvert au public fin juin après dix années de restauration.

"L'année 2025 marque une accélération de notre croissance, portée par l'élargissement des services ainsi que par l'évolution et la diversification de l'expérience client proposée sur l'ensemble de nos destinations", a souligné Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, président du conseil d'administration.

Aucune guidance financière précise n'est communiquée à ce stade.

"La première publication post-IPO de Kaleon confirme une trajectoire de croissance solide, en ligne avec nos attentes", a commenté TP Icap Midcap. "Cette performance constitue un premier signal tangible du potentiel de la société à la suite des travaux de rénovation et d'expansion en cours sur l'ensemble des îles Borromées et à la Villa Pallavicino", ajoute l'analyste.

Valeurs associées

KALEON
4,274 EUR MIL +1,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La crue autour du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Crues: la Loire déborde près d'Angers, alerte toujours maximale dans le sud-ouest
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:19 

    Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" mardi dans les environs d'Angers alors que trois départements, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne, ont été maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte. A la confluence du Maine et ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.02.2026 12:19 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (c,d) et son épouse Brigitte Macron (g) à leur arrivée à Bombay, en Inde, le 17 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron retrouve Modi en Inde, entre vente de Rafale et IA
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:08 

    Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont retrouvés mardi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat bilatéral dans la défense, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale, et l'ancrer ... Lire la suite

  • L'Institut du Monde Arabe à Paris le 16 février 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )
    Une diplomate proche de Macron prend la tête de l'Institut du monde arabe
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:01 

    Une diplomate expérimentée pour succéder à Jack Lang: Anne-Claire Legendre, proche conseillère d'Emmanuel Macron, a été choisie mardi pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) et remplacer l'ancien ministre socialiste, poussé vers la sortie en raison ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank