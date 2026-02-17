Kaleon publie ses 1ers résultats post-IPO et confirme sa trajectoire
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:44
Kaleon a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 millions d'euros, en progression de 6,8% par rapport à 2024, et de 9,2% à périmètre constant, hors impact de la cession des "Administrative Management Services".
Cette croissance est tirée par la dynamique des activités de "Ticketing", en hausse de 10%, à 17,6 MEUR, et du segment "Food & Beverage", qui progresse de 12%, à 3,3 MEUR. Ensemble, ces deux pôles concentrent 90% du chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice.
Sur le plan géographique, Isola Bella confirme son rôle moteur avec 13,5 MEUR de revenus ( 11%), soit 58% de l'activité totale. Isola Madre affiche également une croissance solide ( 7%) à 5,2 MEUR. À noter l'apport de 0,3 MEUR du nouveau site des Castelli di Cannero, ouvert au public fin juin après dix années de restauration.
"L'année 2025 marque une accélération de notre croissance, portée par l'élargissement des services ainsi que par l'évolution et la diversification de l'expérience client proposée sur l'ensemble de nos destinations", a souligné Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, président du conseil d'administration.
Aucune guidance financière précise n'est communiquée à ce stade.
"La première publication post-IPO de Kaleon confirme une trajectoire de croissance solide, en ligne avec nos attentes", a commenté TP Icap Midcap. "Cette performance constitue un premier signal tangible du potentiel de la société à la suite des travaux de rénovation et d'expansion en cours sur l'ensemble des îles Borromées et à la Villa Pallavicino", ajoute l'analyste.
