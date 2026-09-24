Kaleon fait dialoguer le patrimoine culturel italien avec le tennis international

• Kaleon rejoint l’écosystème de la Fédération italienne de tennis et de padel en tant que Cultural Heritage Destination Experiences Partner : signature d’un accord de 5 ans avec la FITP et les Nitto ATP Finals.
• La collaboration débutera du 7 au 10 novembre avec la dernière étape du Trophy Tour à Isola Bella, qui prolongera exceptionnellement son ouverture jusqu’au 22 novembre, et une présence au Fan Village des Nitto ATP Finals.
• Le patrimoine culturel et paysager du lac Majeur piémontais sera au cœur d’un programme d’expériences destiné à la communauté du tennis.
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