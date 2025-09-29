Kala Bio plonge après avoir abandonné le développement d'un médicament phare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article, des détails sur l'état de santé aux paragraphes 5 et 6)

Kala Bio KALA.O va arrêter le développement de son traitement expérimental pour un type d'affection oculaire après avoir échoué à atteindre l'objectif principal dans une étude à mi-parcours, ce qui a fait chuter les actions du développeur de médicaments de 93% dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le principal médicament de la société, le KPI-012, n'a pas atteint l'objectif principal, à savoir la guérison complète de l'anomalie persistante de l'épithélium cornéen (PCED) au bout de huit semaines, a déclaré la société.

Le médicament n'a pas non plus atteint les objectifs secondaires, a déclaré la société, ajoutant qu'il n'y avait pas de différence significative entre le bras de traitement et le placebo.

La société a déclaré qu'elle conserverait ses liquidités et examinerait des options stratégiques, y compris des pourparlers avec son banque garanti, des suppressions d'emplois et d'autres réductions de coûts.

La PCED est une affection oculaire dans laquelle la couche externe de la cornée, appelée épithélium, ne parvient pas à cicatriser et à se refermer dans les deux semaines suivant une blessure, malgré un traitement.

Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA pour cette affection.

Elle peut être causée par une affection sous-jacente telle qu'une infection ou le diabète et peut augmenter le risque d'infection, de perforation, de cicatrisation et de perte de vision.

L'étude a testé la sécurité et l'efficacité de deux doses de KPI-012 chez 79 patients atteints de PCED pendant une période de 56 jours.