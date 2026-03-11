 Aller au contenu principal
Kala Bio bondit après le lancement de son produit d'IA pour l'industrie biotechnologique
11/03/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le descripteur de l'entreprise en biotechnologie au point 1)

11 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Kala Bio KALA.O augmentent de 41% à 41 cents avant bourse

** La société déclare qu'elle lancera sa première plateforme commerciale d'IA, "Researgency.ai", dans environ deux semaines, dépassant ainsi le cadre du développement de médicaments

** La plateforme Researgency.ai de KALA est conçue pour automatiser les tâches routinières de la biotechnologie, telles que la paperasserie, le travail de conformité et le suivi de la recherche

** La société indique que le premier agent d'intelligence artificielle personnalisé sera livré dans 14 jours et prévoit des revenus récurrents grâce à la plateforme

** Le lancement marque le passage à un modèle double combinant son pipeline de produits biologiques avec un service d'IA évolutif, selon la société

** Les actions ont baissé de 92 % en 2025

KALA BIO
0,2939 USD NASDAQ +12,82%
