Kaiser Ng, directeur financier de Binance, quitte ses fonctions ; Justin Yek est nommé nouveau directeur financier

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(Ajout d'informations sur Ng, Yek et le piratage dans les paragraphes 3 à 7)

Kaiser Ng, directeur financier de Binance, quitte l'entreprise pour se lancer dans une nouvelle aventure, a annoncé la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde quelques jours après que des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars à la plateforme lors d'un vol record.

« Kaiser Ng a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure après plus de cinq ans passés chez Binance, avec un plan de transition mis en œuvre au cours des six derniers mois », a déclaré samedi Yi He, co-PDG de Binance, dans un communiqué.

Justin Yek, un dirigeant financier de longue date qui occupait jusqu’à récemment le poste de vice-président des finances chez Airwallex, prendra la relève en tant que directeur financier.

Cette annonce intervient un peu plus d’une semaine après que Binance a révélé que des pirates avaient dérobé des cryptomonnaies lors d’une attaque sophistiquée qui avait débuté plusieurs mois auparavant par la compromission des ordinateurs de plusieurs employés.

Binance a indiqué que cette intrusion, qui s’est déroulée le 29 octobre, avait commencé par l’utilisation de logiciels malveillants dissimulés dans des téléchargements de logiciels et par de fausses offres d’emploi ciblant des ingénieurs. La société a déclaré qu’elle rembourserait intégralement les clients lésés.

Le FBI a imputé la responsabilité de ce vol à un groupe de pirates nord-coréens , une accusation que Pyongyang a niée .

M. Ng occupe le poste de directeur financier chez Binance depuis janvier 2022 et a auparavant travaillé chez Kraken, une plateforme de cryptomonnaies concurrente, selon son profil LinkedIn.