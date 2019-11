Kairos se remet en ordre de bataille

(NEWSManagers.com) -

Après des mois d' incertitude capitalistique et plusieurs départs de collaborateurs de renom, Kairos a annoncé mardi des nominations et une nouvelle offre.

La société de gestion italienne, que Julius Baer a finalement conservée après l' avoir mise en vente, a nommé Loris Vallone en tant que directeur des opérations. L' intéressé vient de la maison mère Julius Baer, où il travaille depuis 2011. Il y a été responsable de la gestion de portefeuille internationale au sein de la division investment management et responsable produits et services à Londres. Il connaît Kairos pour avoir été entre 2012 et 2016 membre du conseil d' administration de Kairos Julius Baer SIM. En plus de son nouveau poste de COO de Kairos, Loris Vallone coordonnera un groupe de travail destiné à " finaliser le plan industriel avec l' objectif d' accélérer le processus de croissance de Kairos et activer les synergies sur le marché italien de la gestion de patrimoine " , indique un communiqué.

Loris Vallone sera rattaché à Fabrizio Rindi, nommé début septembre CEO de Kairos.

Kairos a aussi recruté Riccardo Quagliotti au sein de l' équipe d' investissement en tant qu' analyste actions senior. Il travaillait avant au sein de Barclays.

Parallèlement, Kairos a annoncé la création d' une gamme de fonds thématiques. Les deux premiers fonds, KIS Millennials et KIS ActivESG sont lancés dès le 12 novembre. Un troisième fonds, KAIS Renaissance ELTIF verra le jour en janvier 2020.

KIS Millenials est géré par Pio Benetti et Riccardo Baldissera. Le fonds est investi dans des actions de sociétés à l' avant-garde capables de bénéficier des nouvelles tendances dictées par les millenials et d' aligner le développement de leur activité aux nouveaux modèles de comportement de cette génération. Le portefeuille sera investi à 70 % dans des entreprises cotées aux Etats-Unis.

KIS ActivESG est géré par Riccardo Valeri, Massimiliano Comità et Sabino Delfino. Il s' agit d' un fonds ESG basé sur une stratégie long short, l' un des premiers du genre en Italie, selon le communiqué. L' indice de référence est le Stoxx Europe 600 ESG-X. Kairos s' appuie en outre sur Sustainalytics.

Au chapitre ESG, Kairos annonce également que son fonds KIS Europa ESG deviendra KIS Europa ESG, et adoptera désormais des critères ESG.

Enfin, Renaissance ELTIF sera un fonds fermé ELTIF qui soutiendra l' économie réelle en sélectionnant des entreprises européenne de taille petite et moyenne.

Julius Baer avait annoncé début septembre vouloir conserver Kairos après l' avoir mis en vente pendant plusieurs mois. Le groupe bancaire zurichois avait acquis 20% de Kairos en 2013 avant de renforcer ses parts à 100% en 2018. Depuis, plusieurs collaborateurs sont partis, dont toute une équipe de gestion.