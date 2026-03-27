Kailera Therapeutics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Kailera Therapeutics a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, devenant ainsi la dernière société de biotechnologie cherchant à capter l'appétit des investisseurs alors que les cotations dans ce domaine prennent de l'ampleur.

Les entreprises américaines ont poursuivi leurs projets d'introduction en bourse alors même que le conflit au Moyen-Orient menace d'ébranler l'appétit des investisseurs pour le risque.

Les actions de Generate Biomedicines GENB.O , soutenues par la société phare, ont chuté de plus de 6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq le mois dernier, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 1,91 milliard de dollars.

Kailera, dont le siège se trouve à Waltham, dans le Massachusetts, développe des médicaments contre l'obésité qui visent à aider les patients à perdre du poids.

La demande de médicaments contre l'obésité a explosé, alimentant une concurrence intense entre des fabricants de médicaments tels que Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N , qui dominent actuellement la course.

Au début de l'année, Kailera et son partenaire Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 600276.SS ont déclaré que leur médicament expérimental contre l'obésité par voie orale avait aidé les patients à perdre jusqu'à 12,1 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire en Chine.

Kailera, qui a été lancée en octobre 2024 avec 400 millions de dollars de financement de démarrage et quatre médicaments candidats contre l'obésité sous licence de Hengrui, a demandé à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "KLRA".

JPMorgan, Jefferies, Leerink Partners, TD Cowen, Evercore ISI et William Blair figurent parmi les souscripteurs de l'offre.