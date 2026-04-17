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Kailera s'envole de plus de 60 % au Nasdaq, alors que la course aux médicaments amaigrissants s'intensifie
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 20:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 8 et 11, de détails et de contexte aux paragraphes 7, 9 et 10; mise à jour des prix) par Manya Saini

Les actions de Kailera Therapeutics

KLRA.O , développeur de médicaments pour la perte de poids, ont bondi de 62,5 % lors de ses débuts sur le Nasdaq vendredi, après la clôture d'une introduction en bourse de 625 millions de dollars américains, alors que l'appétit de Wall Street pour ce marché à croissance rapide reste inassouvi.

Le succès des nouvelles thérapies d'amaigrissement a provoqué une ruée d'investissements, lesfabricants de médicaments s'efforçant de concurrencer les géants pharmaceutiques Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO dans ce qui devrait devenir un marché annuel de 150 milliards de dollars d'ici à la fin de la décennie.

Kailera a vendu environ 39 millions d'actions au prix de 16 dollars, soit le haut de sa fourchette de prix. Les actions ont ouvert à 26 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse du printemps se porte bien, plusieurs transactions importantes ayant été conclues après une brève accalmie en mars, alors que la volatilité liée au conflit au Moyen-Orient et la baisse des valeurs technologiques due aux craintes de perturbation par l'IA ont pesé sur le sentiment.

La cotation est également le signe d'un revirement potentiel pour le marché des introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie, qui a été peu actif ces dernières années, bien que les développeurs de médicaments pour la perte de poids aient déjà fait fi de la tendance .

Le rival de Kailera, Metsera, avait levé 275 millions de dollars lors de son introduction en bourse en janvier 2025, pour une valeur de 1,8 milliard de dollars. À la fin de l'année dernière, le géant pharmaceutique Pfizer PFE.N a conclu un accord allant jusqu'à 10 milliards de dollars pour acheter Metsera après une féroce guerre d'enchères .

"L'obésité reste l'un des rares domaines de la biotechnologie où l'appétit des investisseurs est manifeste, surtout après que des transactions telles que l'acquisition de Metsera par Pfizer ont renforcé l'idée que les sociétés prometteuses de GLP-1 peuvent attirer des acheteurs stratégiques ", a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Le produit phare de Kailera, le KAI-9531, est en phase 3 d'essais à l'échelle mondiale en tant qu'injectable une fois par semaine ciblant le GLP-1/GIP. Les médicaments à base de GLP-1 sont en passe de devenir la plus grande classe de médicaments de l'histoire.

La société développe également un médicament oral, le KAI-7535, une petite molécule agoniste du récepteur GLP-1 à prise unique quotidienne.

"Les résultats de son programme principal n'étant pas attendus avant 2028, les transactions à court terme sur le titre devraient être influencées par les fondamentaux de l'espace des médicaments contre l'obésité", a déclaré M. Muehlbauer.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
926,700 USD NYSE +2,53%
NASDAQ Composite
24 468,48 Pts Index Ex +1,52%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
PFIZER
27,565 USD NYSE +1,34%
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