Kailera, développeur de médicaments contre l'obésité, en passe de faire ses débuts sur le Nasdaq à un prix supérieur à celui de l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril -
** Kailera Therapeutics KLRA.O , développeur de médicaments pour la perte de poids, est en passe d'ouvrir au-dessus du prix de l'offre lors de ses débuts sur le Nasdaq
** L'action a récemment indiqué qu'elle ouvrirait à 32 dollars l'unité contre un prix d'offre de 16 dollars
** KLRA, basée à Waltham (Massachusetts), a vendu 39,1 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse à la limite supérieure de la fourchette commercialisée de 14 à 16 dollars par action pour lever 625 millions de dollars
** La demande de médicaments pour la perte de poids a explosé ces dernières années, et le marché devrait générer des ventes annuelles d'environ 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie
** Le principal produit candidat de Kailera, le ribupatide, est en phase finale d'essais en tant que médicament GLP-1 injectable une fois par semaine
** Les développeurs de médicaments contre l'obésité et le GLP-1 continuent d'attirer des primes de rachat élevées, comme l'a montré la récente acquisition de Metsera par Pfizer - Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX
** J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners, TD Cowen, Evercore ISI ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre
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