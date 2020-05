Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaboul va libérer 900 taliban ce mardi-responsable Reuters • 26/05/2020 à 12:04









KABOUL, 26 mai (Reuters) - Le gouvernement afghan a prié les taliban d'accepter de prolonger le cessez-le-feu de trois jours qui doit prendre fin ce mardi soir et a annoncé la libération de 900 prisonniers insurgés. "Il est important de prolonger le cessez-le-feu et pour éviter un bain de sang, le gouvernement afghan est disposé à le prolonger", a déclaré Javid Faisal, porte-parole du Conseil afghan à la Sécurité nationale. Les taliban ont annoncé un cessez-le-feu de trois jours qui coïncide avec la célébration de la fête de l'Aïd el Fitr qui marque la fin du ramadan. (Gibran Peshimam; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

