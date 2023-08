K+S: l'activité s'effondre au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 10:12

(CercleFinance.com) - K+S publie un chiffre d'affaires de 826 ME au titre du 2e trimestre, quasiment divisé par deux par rapport à la même période un an plus tôt (1,5 milliard d'euros).



Dans le même temps, l'EBITDA a également fondu, passant de 706 à 24 ME.

K+S pointe la baisse des prix dans le segment de clientèle Agriculture et la baisse des volumes de vente.



En effet, le CA du segment agriculture est passé de 1244 à 557 ME, tandis que celui du segment Industry+ a stagné, passant de 266 à 269 ME.



'Sur l'ensemble de l'année, il ne sera pas possible de compenser le manque à gagner d'EBITDA du deuxième trimestre, au cours duquel les prix ont touché le fond dans les principaux marchés d'outre-mer', souligne la société.



K+S vise un EBITDA 2023 compris entre 600 et 800 ME (il était de 2,4 milliards d'euros en 2022).