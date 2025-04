K+S: entouré avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - L'action K+S grimpe de plus de 8% à Francfort, sur fond d'un relèvement de recommandation chez Stifel de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 14,5 euros, le broker soulignant un environnement de marché pour les potasses qui demeure positif.



'En extrapolant les prix actuels des potasses, nous obtenons une projection d'EBITDA à la borne haute de la fourchette-cible du groupe, qui va de 500 à 620 millions d'euros (soit 7% au-dessus du consensus)', estime-t-il dans sa note sur le groupe allemand d'engrais.





