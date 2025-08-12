 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
K+S confirme ses prévisions pour 2025
information fournie par AOF 12/08/2025 à 16:12

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de K+S ressort à 871 millions d'euros, contre 874 millions d'euros il y a un an. Sur cette période, l'Ebitda s'élève à 110 millions d'euros, contre 128 millions un an avant, alourdi par l’ajustement des provisions minières d’un montant d’environ 10 millions d'euros. La perte nette ajustée s'est élevée à 1,78 milliard d'euros, soit une perte par action de 9,94 euros, alors que le groupe affichait un bénéfice ajusté de 6,5 millions d'euros un an plus tôt (soit un bénéfice par action de 0,04 euro).

Sur son segment " Agriculture customers ", les revenus du deuxième trimestre sont restés en grande partie stable sur un an à 618 millions d'euros, contre 616 millions d'euros. " Les volumes de ventes en baisse ont été compensée par des augmentations de prix significatives pour tous les produits, en particulier le chlorure de potassium ", explique l'entreprise minière allemande spécialisée dans la fourniture de potasse et de sel gemme.

Sur ce segment, sur ce trimestre, le chiffre d'affaires en Europe s'élève à 290 millions d'euros, contre 271 millions d'euros au premier trimestre 2024. Celui à l'étranger atteint les 328 millions d'euros, contre 335 millions d'euros un an avant.

" Malgré une hypothèse de taux de change dollar/euro moins favorable, nous prévoyons toujours d'atteindre un Ebitda entre 560 millions et 640 millions d'euros et un flux de trésorerie ajusté disponible légèrement positif pour l'ensemble de l'année 2025, car les prix du potasse ont continué à augmenter modérément ces derniers mois ", a déclaré le PDG de K+S, le Dr. Christian H. Meyer, après la présentation des résultats du deuxième trimestre.

L'Ebitda 2025 devrait augmenter par rapport à celui de 2024 : 558 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible ajusté devrait rester légèrement positif comme prévu précédemment (2024 : +62 millions d'euros).

K+S s'attend toujours à ce que les volumes de ventes pour tous les produits du segment des " Agriculture customers " (hors marchandises commerciales) se situent entre 7,5 millions et 7,7 millions de tonnes (contre 7,56 millions de tonnes en 2024).

Valeurs associées

K+S
0,000 EUR Swiss EBS Stocks 0,00%
K+S ORD
EUR LSE Intl 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

