JV PLASTIC OMNIUM/ELRINGKLINGER DANS L'HYDROGÈNE PARIS (Reuters) - Plastic Omnium et la société allemande Elringklinger ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise dans la pile à combustible pour accélérer le développement dans la mobilité par hydrogène. La coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies sera détenue à 60% par ElringKlinger et à 40% par Plastic Omnium, précisent les deux équipementiers automobiles dans un communiqué commun. Plastic Omnium investira 100 millions d'euros dans la nouvelle entreprise. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BURELLE Euronext Paris -5.64% PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -3.95% ELRINGKLINGER XETRA -5.54%