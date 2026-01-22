Justin Baldoni demande au juge de rejeter la plainte de Blake Lively

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lively accuse Baldoni de harcèlement sexuel et de campagne de diffamation

Les avocats de Baldoni affirment qu'il a répondu aux préoccupations de Lively sur le plateau de tournage

Le juge ne se prononce pas, le procès est maintenant prévu pour le 18 mai

(Ajout de détails sur l'audience, paragraphes 2, 4, 6, 9, 11-13) par Jonathan Stempel

L'avocat de l'acteur Justin Baldoni a demandé jeudi à un juge fédéral de rejeter la plainte de l'actrice Blake Lively concernant leur film "It Ends with Us" (2024), affirmant que son affaire de harcèlement sexuel et de représailles était fondée sur des "petits préjudices". Les avocats de Lively ont rejeté cette caractérisation, accusant Baldoni et d'autres défendeurs d'avoir pris des libertés pendant la production du film pour promouvoir une atmosphère sexuellement chargée qui marginalisait les femmes, puis de s'être déchaînés publiquement lorsque Lively s'est plainte.

Blake Lively, 38 ans, a accusé Justin Baldoni, qui a réalisé et joué dans "It Ends with Us", et ses Wayfarer Studios d'avoir coordonné un plan visant à la faire taire et à empêcher d'autres personnes de dénoncer l'environnement hostile qu'ils auraient créé sur le plateau de tournage du film. Le juge du district américain Lewis Liman, à Manhattan, a entendu trois heures de plaidoiries sur la question de savoir si l'affaire devait se poursuivre. Ces plaidoiries font suite à une bataille acrimonieuse de 13 mois qui a bouleversé Hollywood et impliqué des célébrités telles que Ryan Reynolds, le mari de Lively, et Taylor Swift, son amie de longue date. Lewis Liman n'a pas précisé quand il rendrait sa décision. Blake Lively réclame des dommages et intérêts non précisés pour harcèlement, diffamation, atteinte à la vie privée et violations des lois fédérales et nationales sur les droits civils. Le procès est prévu pour le 18 mai.

L'AVOCAT DE JUSTIN BALDONI QUALIFIE LES ALLÉGATIONS DE "PETITES PATATES" L'audience de jeudi fait suite à la publication, cette semaine, de milliers de pages de documents, y compris l'affirmation de Blake Lively selon laquelle Justin Baldoni l'a poussée inutilement à simuler la nudité lors d'une scène du film dans laquelle son personnage accouche dans un hôpital.

Des messages entre Lively et Swift ont également été rendus publics, notamment un texte daté du 5 décembre 2024 dans lequel la chanteuse superstar compare la relation entre Lively et Baldoni à "un film d'horreur dont personne ne sait qu'il est en train de se dérouler". Jonathan Bach, avocat de Justin Baldoni, a déclaré au juge que "le contexte est important" et que, dans le contexte d'un film avec des situations adultes, y compris une grossesse où les personnes sur le plateau visaient "une certaine esthétique", les "choses insignifiantes et les petits préjudices" que Blake Lively a allégués ne justifiaient pas la poursuite de l'affaire.

"Il ne suffit pas de montrer que le sexe ou la sexualité ont fait leur apparition sur le lieu de travail", a déclaré Jonathan Bach. "Il leur incombe de démontrer que non seulement le sexe ou la sexualité ont fait leur apparition sur le lieu de travail, mais qu'ils ont été utilisés à des fins de discrimination à l'encontre des femmes".

Jonathan Bach a également qualifié l'affaire Blake Lively de "petites patates", ce qui a incité le juge à dire: "Un tas de petites choses peuvent s'ajouter à une grande chose".

L'AVOCATE DE BLAKE LIVELY AFFIRME QUE JUSTIN BALDONI A DÉPASSÉ LES LIMITES Esra Hudson, avocate de Blake Lively, a répliqué que le comportement de Baldoni était "constamment inapproprié et dépassait les limites", notamment en s'écartant du scénario et en ajoutant un contenu sexuel inutile. Selon Esra Hudson, il s'agit notamment de la scène de l'accouchement, ainsi que d'une séquence de danse au cours de laquelle Baldoni aurait "caressé" Lively sans son consentement. "Vous pouvez voir l'expression de son visage", a déclaré Esra Hudson. "Il est clair que ses limites ont été franchies à ce moment-là... Elle ne pensait pas du tout qu'il s'agissait d'un film chaud et sexy".

Lewis Liman s'est demandé si certains accusés, dont Baldoni et le directeur général de Wayfarer, Jamey Heath, devaient être tenus responsables de la conduite des autres, et dans quelle mesure Baldoni était tenu de respecter le scénario. "Votre proposition semble vouloir que chaque décision du réalisateur soit décidée par un jury, et cela ne peut pas être juste", a déclaré Lewis Liman à Esra Hudson. En demandant un non-lieu , les avocats de Baldoni ont déclaré qu'il avait résolu les problèmes de Lively, y compris son apparence physique, dès qu'elle les avait soulevés, et qu'il avait le droit d'engager une société de gestion de crise après que Lively ait commencé à le dénigrer publiquement.

LES POURSUITES ENGAGÉES PAR JUSTIN BALDONI CONTRE BLAKE LIVELY ET LE NEW YORK TIMES ONT ÉTÉ REJETÉES

Le différend a éclaté au grand jour à la mi-décembre 2024, lorsque Lively a déposé une plainte contre Baldoni auprès du département californien des droits civils, suivie de son procès et d'un article du New York Times intitulé: "'We Can Bury Anyone': Inside a Hollywood Smear Machine". Baldoni a intenté un contre-procès de 400 millions de dollars, accusant Lively et Reynolds d'essayer de détruire sa réputation, mais Liman a rejeté cette affaire en juin. Le juge a également rejeté le procès en diffamation de 250 millions de dollars intenté par Baldoni contre le Times.

le film "It Ends with Us" a suscité des critiques mitigées mais a rapporté plus de 351 millions de dollars dans le monde, selon Box Office Mojo.